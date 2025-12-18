Die Lage in der Spirituosenindustrie bringt nicht nur Produzenten, sondern auch Ausstatter in Bedrängnis. So musste nun die Kothe Destillationstechnik GmbH aus Eislingen einen Insolvenzantrag stellen. Schuld daran war neben der allgemeinen Situationb auch die Insolvenz eines Großkunden und dessen ausstehende Zahlungen.

Der Insolvenzverwalter hat die Situation geprüft und sich entschlossen, den Geschäftsbetrieb derweilen uneingeschränkt fortzuführen und einen möglichen Einstieg von Investoren zu prüfen.

PLUTA, dessen Partner Beck als Insolvenzverwalter bei Kothe Destillationstechnik fungiert, hat uns dazu die folgende Pressemitteilung übermittelt:

Kothe Destillationstechnik stellt Insolvenzantrag – PLUTA-Partner Beck führt Betrieb fort

Stuttgart, 18. Dezember 2025. Die Kothe Destillationstechnik GmbH aus Eislingen, ein Hersteller von Destillationsanlagen, hat beim zuständigen Amtsgericht Göppingen einen Insolvenzantrag gestellt. Das Gericht ordnete am 11. Dezember 2025 die vorläufige Insolvenzverwaltung an und bestellte Rechtsanwalt Steffen Beck von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Er informiert darüber, dass er den Geschäftsbetrieb nach einer ersten Prüfung uneingeschränkt fortführt.



Kunden- und Serviceaufträge werden wie gewohnt bearbeitet. Hintergrund der Antragstellung sind Liquiditätsschwierigkeiten, unter anderem bedingt durch die hohen Energie- und Materialkosten. Ein weiterer Auslöser ist die Insolvenz eines Großkunden, dessen ausstehende Zahlungen in zwei Großprojekten zu deutlichen finanziellen Belastungen führten.



Der vorläufige Insolvenzverwalter und PLUTA-Partner Beck verschafft sich derzeit einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und prüft die bestehenden Handlungsmöglichkeiten. Ziel ist es, den Betrieb zu stabilisieren und eine tragfähige Lösung für die Zukunft des Destillationsanlagenherstellers zu erarbeiten. Dazu werden Gespräche mit wesentlichen Geschäftspartnern geführt und ein möglicher Investoreneinstieg geprüft. Sein PLUTA-Sanierungsteam, zu dem noch Rechtsanwalt Dr. Matthias Lehr und Wirtschaftsjuristin Sarah Dingler gehören, bereitet zudem die Insolvenzgeldvorfinanzierung vor. Durch das Insolvenzgeld sind die Gehälter der 13 Mitarbeiter für drei Monate gesichert.

Kothe verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und technisches Know-how

„Wir analysieren die Situation sorgfältig und arbeiten daran, eine Perspektive für den Betrieb zu entwickeln“, erklärt Beck.

Er führt aus:

„Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und technisches Know-how in der Brennereitechnologie. Das sind grundsätzlich gute Voraussetzungen für eine Fortführung. In den kommenden Wochen werden wir Gespräche mit potenziellen Investoren führen.“

Auch Geschäftsführer Michael Friedel äußert sich zuversichtlich:

„Die vergangenen Wochen waren herausfordernd, aber wir sehen weiterhin Potenzial in unseren Produkten und Märkten. Gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter möchten wir eine Lösung erreichen, die die Zukunft des Unternehmens sichert und unseren Mitarbeitern eine Perspektive bietet.“

Kothe Destillationstechnik entwickelt und produziert Destillationsanlagen mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 5.000 Litern für die Herstellung hochwertiger Premium-Destillate aus unterschiedlichsten Früchten sowie für Whisky, Rum, Gin und weitere Spirituosen. Die erfahrenen Mitarbeiter bieten zudem auch Wartungsarbeiten für die Anlagen und Schulungen an. Die patentierten Systeme basieren auf der jahrzehntelangen Erfahrung erfolgreicher Brennereien und verbinden technologische Innovation mit lokaler Handwerkskunst. Die hohe Qualität der Anlagen zeigt sich darin, dass Kunden mit den damit hergestellten Destillaten bereits zahlreiche internationale Auszeichnungen gewonnen haben.

