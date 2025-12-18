Neu: Motörhead 50 Jahre Single Grain Scotch Whisky

1973 in eine nicht näher genannten schottischen Destillerie gebrannt und dann nach 50 Jahren mit 51,4% vol. Alkoholgehalt als Einzelfassabfüllung abgefüllt – das ist die Jubiläumsabfüllung zu 50 Jahren Motörhead, der weltweit nur in einer Auflage von 150 Flaschen erhältlich ist. Nach Deutschland wird dieses Sammlerstück in der auffälligen Holzbox von Sansibar-Whisky gebracht.

Lesen Sie hier die Aussendung zum Motörhead 50 Jahre Single Grain Scotch Whisky – und wo Sie ihn bekommen können:

Motörhead 50 Jahre Single Grain Scotch Whisky

Motörhead feiert 50 Jahre – mit einem exklusiven Whisky-Release für echte Fans

Laut, kompromisslos und unsterblich: Motörhead, die legendäre Band um Lemmy Kilmister, feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Ein halbes Jahrhundert voller unvergesslicher Hymnen, brachialer Energie und einer treuen Fangemeinde, die den Spirit der Band bis heute lebt.

Zum Jubiläum erscheint ein einzigartiges Sammlerstück: ein 50 Jahre alter Single Grain Whisky, abgefüllt in streng limitierter Auflage von nur 150 Stück weltweit. Jede Flasche wird in einer aufwendig gestalteten Box präsentiert – ein Design, das die rohe Kraft von Motörhead mit edler Handwerkskunst verbindet.

Der Whisky selbst ist ein Meisterwerk: gereift über fünf Jahrzehnte, mit einer unvergleichlichen Tiefe und Komplexität, die perfekt zum Vermächtnis der Band passt. Die Box ist nicht nur Verpackung, sondern ein Fanitem – ein Statement für alle, die Motörhead nicht nur hören, sondern leben.

„Motörhead war immer mehr als Musik – es war eine Haltung, ein Lebensgefühl. Dieser Whisky ist unser Tribut an 50 Jahre voller Leidenschaft und Lautstärke“,

heißt es aus dem Umfeld des Projekts.

Mit diesem Release wird das Jubiläum nicht nur gefeiert, sondern zelebriert – in Form eines Sammlerstücks, das Rockgeschichte und Genuss auf einzigartige Weise vereint.

Die Abfüllung ist bei DeinWhisky.de und Whiskytempel.de erhältlich.