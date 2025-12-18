Von der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft Bremen als Importeur gibt es heute nochmals zwei Neuerscheinungen zu vermelden, und wiederum sind beide Abfüllungen exklusiv in Deutschland erhältlich: Der Scarabus Bordeaux Cask Grand Cru Edition und der Scarabus Bordeaux Cask Grand Cru Batch Strength vom unabhängigen Abfüller Hunter Laing sind Islay Single Malts, die in Weinfässern reifen konnten – und damit recht interessante Geschmacksnoten bieten, wie die Tasting Notes in der untenstehenden Presseaussendung festhalten.

Lesen Sie hier mehr über die beiden neuen Bottlings:

Exklusiv für Deutschland: Scarabus Bordeaux Cask Grand Cru Editions

Zwei spannende Fassneuheiten und Limited Releases erreichen nun den Handel: Scarabus Bordeaux Cask Grand Cru Edition & Scarabus Bordeaux Cask Grand Cru Batch Strength.

Die Limited Releases sind exklusiv für Deutschland verfügbar.

Scarabus Bordeaux Cask Grand Cru Editions – New Limited Editions – Islay Single Malt Scotch Whisky

Scarabus präsentiert erstmals eine exklusive Sonderedition seines mystischen Islay Single Malts – veredelt durch ein außergewöhnliches Grand Cru Finish in Bordeaux-Weinfässern. Das besondere Grand Cru Finish verleiht dem Single Malt fruchtige Aromen von dunklen Beeren, süßen Pflaumen und eine harmonisch eingebundene Würze. Der exklusive Single Malt wird abgefüllt in natürlicher Farbe, ungefiltert und präsentiert sich in zweifacher Ausführung mit einem Alkoholgehalt von 46,0 % Vol., sowie in erhöhter Trinkstärke mit 57,0 % Vol.

Hinter den Scarabus Single Malts steht der Independent Bottler Hunter Laing – die Malts zeichnen sich durch Ihren stark getorften Charakter aus. Legenden besagen, dass die Natur auf der schottischen Insel Islay so manches Geschenk bereithält. Gemeint ist jene besondere Alchemie, die aus dem Lauf der Zeit, dem richtigen Fass und dem Meer samt seiner salzigen Brise entstanden ist. Ergänzt durch Handwerk vom Feinsten ist ein Whisky für Feingeister kreiert worden, die über Liebe zum Detail verfügen und gerne Neues entdecken: Scarabus.

Erstmalig: Scarabus Bordeaux Cask Grand Cru Edition, 46 % Vol., natural colour & non chill filtered, German Exclusive – UVP: 51,90 €

Original Tasting Notes

Richly layered with notes of dark berries, stewed plums and toasted almonds paired with earthy peat, salted caramel and a touch of oak spice. The finish is long and ungering, balancing fruity sweetness with a subtle tannic grip.

Erstmalig: Scarabus Bordeaux Cask Batch Strength Edition, 57 % Vol., natural colour & non chill filtered, German Exclusive – UVP: 57,90 €

Original Tasting Notes

Decadent with notes of blackcurrant, maraschino cherries and roasted hazelnut, layered over smoky peat, treacle and charred wood. A long-lasting finish, that is slightly spiced with notes of ginger and cinnamon.