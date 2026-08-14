Fünf neue Masterclasses (mit Ardbeg-Premiere) & ein Gourmet-Dinner bei der Whisky Live Germany 2026

Aufregende Neuigkeiten von der Whisky Live Germany 2026, die am 10. und 11. Oktoer in Hamburg stattfindet: Neue Masterclasses am Publikumstag verbreitern das Angebot (darunter die Premiere eines neuen Ardbeg-Whiskys), und am Vorabend der Messe gibt es ein exklusives jamaikanisches Foodpairing der Küchenchefs Jahmarley Grant und Mateusz A. Żurek vom Hamburger Gourmetrestaurant Criss Studio.

Was Sie bei den Tastings und dem Dinner erwartet und wie Sie ab Montag an die Karten dazu kommen, lesen Sie hier:

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Fünf neue Masterclasses & ein Gourmet-Dinner bei der Whisky Live Germany 2026

Tickets für Verkostungen mit Ardbeg, The Balvenie, Chicken Cock und Nicolas Kröger sowie für ein Edel-Menü mit Hampden Estate Rum ab Montag erhältlich

Hamburg, 14.08.2026 – Die Whisky Live Germany 2026 baut ihr Verkostungsprogramm weiter aus: Ab Montag, 17. August, 10 Uhr, startet der Ticketverkauf für fünf neue Masterclasses am Publikums- und Fachbesuchertag sowie ein exklusives kulinarisches Event mit jamaikanischer Küche.

Zu den Höhepunkten am Publikumstag zählt eine neue Abfüllung von Ardbeg: Wer an der Masterclass „Neues von Ardbeg“ teilnimmt, gehört zu den Ersten, die den rauchigen Tropfen mit überraschend cremiger Harmonie entdecken und verkosten dürfen.

The Balvenie Markenbotschafter und Keeper of the Quaich Markus Heinze macht in fünf Abfüllungen die Five Rare Crafts der Brennerei erlebbar. Dabei kann erstmals in Deutschland die neue Abfüllung der 1931 Collection verkostet werden.

Wer selbst kreativ werden möchte, ist bei Chicken Cock richtig: Aus Kentucky Straight Rye Whiskey und Laird’s Apple Brandy erstellen Teilnehmende mit dem amerikanischen Whiskey-Experten Ronan Gillespie ihren eigenen „Whisky Live Germany Old Glory“.

Nicolas Kröger, Spirituosennerd und Gründer von Wagemut, geht in seiner Masterclass der Fassreifung auf den Grund und veranschaulicht den Einfluss von Wetter, Holz und Fassgrößen anhand von Rum-Fassproben.

Neu ist zudem Nicolas Krögers Format für den Fachbesuchertag: Als Betreiber einer der größten Spirituosen-YouTube-Kanäle Europas teilt er in seiner B2B-Masterclass erstmals seine eigenen Daten und demonstriert, wie sich Social Media gezielt nutzen lässt, um Geschäft und Marke sichtbar wachsen zu lassen.

Tickets für die fünf neuen Masterclasses sind ab Montag, 17. August, um 10 Uhr über die Website der Whisky Live Germany erhältlich. Die Teilnahme ist jeweils auf 30 beschränkt und nur in Kombination mit einer Eintrittskarte für die Messe beziehungsweise dem Fachbesucherticket möglich.

Kulinarisch ins Messewochenende starten

Ebenfalls ab Montag öffnet der Vorverkauf für ein kulinarisches Event im Rahmen der Whisky Live Germany: Die Küchenchefs Jahmarley Grant und Mateusz A. Żurek vom Hamburger Gourmetrestaurant Criss Studio servieren am Freitag, 09.10.2026, um 18 Uhr ein

jamaikanisches 5-Gänge-Edel-Menü im Food-Pairing mit Hampden Estate Rum.

Die Plätze sind auf 20 begrenzt und können über Eventbrite erworben werden.

Über Whisky Live Germany

Whisky Live ist die weltweit führende Veranstaltungsreihe für Whiskykultur und Premium-Spirituosen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bringt sie in Metropolen wie London, Paris, Tokio, New York und jetzt auch Hamburg Fachleute, Brennereien und Genießerinnen und Genießer zusammen. Ziel der Whisky Live ist es, die Vielfalt hochwertiger Spirituosen erlebbar zu machen, Wissen zu vermitteln und den verantwortungsvollen Genuss zu fördern. Jede Veranstaltung bietet Verkostungen, Masterclasses, exklusive Sonderabfüllungen und Begegnungen mit internationalen Größen der Branche. Veranstalter der Whisky Live Germany ist Kirsch Import, eines der führenden deutschen Unternehmen für den Vertrieb und Import hochwertiger Spirituosen.