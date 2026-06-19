Die zweite Whisky Live Germany, die am 10. und 11. Oktober 2026 in Hamburg stattfinden wird, wirft ihre Schatten voraus – und das im positiven Sinne: Mit einem Gewinnspiel, bei dem es neben einem 35 Jahre alten Edradour Enigma #1 im Wert von 1.500 Euro und zwei von Whiskylegende Billy Walker handsignierten Flaschen Glenallachie auch Tickets zur Messe zu gewinnen gibt.

Wie man mitmachen kann und mehr über die Preise erfahren Sie hier:

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Whisky Live Germany verlost Edradour-Rarität im Wert von 1.500 Euro

Hamburg, 19. Juni 2026 – Heute im Laufe des Tages startet die Whisky Live Germany ein Gewinnspiel, das insbesondere Liebhaber seltener Single Malts aufhorchen lassen dürfte. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine streng limitierte Abfüllung von Edradour im Wert von 1.500 Euro.

Der Hauptgewinn umfasst neben einem Ticket für den Publikumstag der Whisky Live Germany die exklusive Abfüllung Edradour 35 y.o. Sherry Butt #355 – Enigma 1 inklusive Kristallgläsern. Der Whisky wurde 1989 destilliert, reifte 35 Jahre in einem First-Fill-Sherry-Butt und erschien 2025 als Teil der Jubiläumsserie zum 200-jährigen Bestehen der unabhängigen Highland-Destillerie. Weltweit wurden lediglich 498 Flaschen abgefüllt. Der Whisky kommt in Fassstärke mit 52,6 Volumenprozent, ist weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Auch die weiteren Preise dürften für Whiskyfans attraktiv sein: Verlost werden zwei von Branchenlegende Billy Walker handsignierte Flaschen The GlenAllachie sowie weitere Tickets für den Publikumstag der Messe.

Die Teilnahme erfolgt über Instagram. Interessierte müssen dem Account @whiskylivegermany folgen, den Gewinnspiel-Beitrag liken und eine Person markieren, mit der sie die Messe besuchen möchten.

Das Gewinnspiel läuft startet am heutigen Freitag, 19. Juni, und läuft bis zum 30. Juni 2026 um 0:00 Uhr. Anschließend werden die Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt.

Die Whisky Live Germany zählt zu den umfangreichsten Whisky-Veranstaltungen Deutschlands und bietet Besuchern die Möglichkeit, hunderte Whiskys und Premium-Spirituosen unterschiedlichster Stilrichtungen zu verkosten – von Einsteigerabfüllungen bis hin zu Raritäten. Veranstalter der Whisky Live Germany ist Kirsch Import, das führende deutsche Unternehmen für den Vertrieb und Import von Single Malt Scotch Whisky.