Serge verkostet: 3x Glenallachie (2x Meikle Toir, 1x Signatory Vintage)

Ein Trio mit Abfüllungen aus Glenallachie steht heute bei Serge Valentin auf dem Verkostungsprogramm – ein sehr auf der Sherryseite gelegener Glenallachie 18yo von Signatory Vintage, und zwei rauchige Abfüllungen, die Billy Walker unter dem Namen Meikle Toir verkauft.

Und so unterschiedlich sie damit auch sind, so ähnlich gute Benotungen können sie in der Verkostung erringen, wie man an unserer Tabelle sieht:

Abfüllung Punkte