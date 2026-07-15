SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: 3x Glenallachie (2x Meikle Toir, 1x Signatory Vintage)

Zwei torfige Meikle Toir und ein sehr sherrrylastiger von Signatory Vintage unabhängig abgefüllter Glenallachie finden Gefallen...

Ein Trio mit Abfüllungen aus Glenallachie steht heute bei Serge Valentin auf dem Verkostungsprogramm – ein sehr auf der Sherryseite gelegener Glenallachie 18yo von Signatory Vintage, und zwei rauchige Abfüllungen, die Billy Walker unter dem Namen Meikle Toir verkauft.

Und so unterschiedlich sie damit auch sind, so ähnlich gute Benotungen können sie in der Verkostung erringen, wie man an unserer Tabelle sieht:

AbfüllungPunkte

Glenallachie 18 yo 2006/2024 (61.5%, Signatory Vintage for World of Whisky by Waldhaus, sherry hogshead, cask #900442, 289 bottles)87 
Glenallachie 5 yo ‘Meikle Toir The Turbo 2025 Edition’ (50%, OB)87
Glenallachie Meikle Toir 7 yo 2018/2025 (60.1%, OB for Kirsch Import, Awakening Series, PX sherry hogshead, cask #11562, 360 bottles) 85
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