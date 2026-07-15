Uncle Nearest: Masseverwalter hat CEO Fawn Weaver und ihrem Ehemann gekündigt

Das Drama um die Nearest Green Distillery und den Uncle Nearest Whiskey neigt sich dem Ende zu: Verschiedenen Medienberichten zufolge hat der mit der Liquidation oder dem Verkauf des Unternehmens beauftragte Masseverwalter Fawn Weaver, dem CEO des Unternehmens, und ihren Ehemann vor die Türe gesetzt – und zwar rückwirkend mit 1. Juni des Jahres.

In den Gerichtspapieren dazu heißt es, dass die Kündigung nicht leichtfertig ausgesprochen wurde, aber zu einer substanziellen Beruhigung der Lage für die Mitarbeiter und Geschäftspartner geführt habe.

Die Nearest Green Distilley

In der Zwischenzeit habe der Masseverwalter eine Liegenschaft der Firma auf Martha’s Vineyard um ca. 2,6 Millionen Dollar verkaufen können, einen möglichen Käufer für das Weingut in Frankreich gefunden und ebenso einen Interessenten an dem Kernunternehmen.

In der Gerichtseingabe zeigt sich der Masseverwalter zuversichtlich, dass das Unternehmen und die Marke Uncle Nearest noch eine Zukunft haben:

“While challenges undoubtedly lie ahead, the Receiver feels that a successful brand succession is very close … The Receiver continues to believe that the Company’s business and brand have a future,” the filing said. “A buyer of these assets can rehabilitate this brand with an infusion of new capital and more disciplined financial and operational leadership.”

Eine Zusammenfassung unserer Berichte über die Streitigkeiten rund um die Nearest Green Distillery können Sie hier finden.