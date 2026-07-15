Túatha Dé Danann Serie wird mit Dian Cecht fortgesetzt – 11 Jahre alter Irischer Single Malt aus dem Bourbon Barrel

Der neueste Whisky aus der Túatha Dé Danann Serie von whic.de ist soeben erschienen: Mit dem 11 Jahre alten Dian Cecht bringt der unabhängige deutsche Abfüller einen fruchtig sommerlichen Irish Single Malt auf den Markt – limitiert auf 252 Flaschen, die aus einem Einzelfass (Bourbon Barrel) fassstark abgefüllt wurden.

Alle weiteren Infos hat whic wie üblich in der untenstehenden Presseaussendung für Sie aufgeführt:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

TÚATHA DÉ DANANN SERIE WIRD MIT DIAN CECHT FORTGESETZT

11-jähriger Irish Single Malt mit kräftig-sommerlichem Charakter

Bremen, 15.07.2026

Fruchtig, kraftvoll und mit sommerlicher Leichtigkeit: Heute setzt whic seine Irish Whiskey Serie Túatha Dé Danann mit einer neuen Abfüllung fort – gewidmet dem Heilgott Dian Cecht. Der 11 Jahre im Bourbon Barrel gereifte Irish Single Malt bringt Whiskyfreunden ein intensives Geschmackserlebnis bei kräftigen 55,7% Vol., dabei ganz naturbelassen, ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung. Von dieser Einzelfassabfüllung existieren lediglich 252 Flaschen, jede mit der serientypischen Prägung keltischer Knoten auf dem Etikett – exklusiv auf whic.de: whic.de/tuatha-de-danann

In der Nase eröffnen reife Äpfel, Birnen und saftige Aprikosen ein helles, sommerliches Bouquet, begleitet von süßer Vanille und cremiger Schokolade sowie Quitten, Zitrusnoten und Bananen. Am Gaumen fließt der Malt geschmeidig über die Zunge: Karamell und Vanillecreme treffen auf helle Steinfrüchte wie Nektarinen und Mango, während gemahlener Pfeffer, eine Spur Muskat und Ingwer der Frucht würzigen Kontrast geben. Im mittellangen Nachklang bleiben frisch gebackene Waffeln, Honig sowie geröstete Mandeln.

In der irischen Mythologie gilt Dian Cecht als oberster Heiler der Túatha Dé Danann und meisterhafter Handwerker – bekannt vor allem für die bewegliche Silberhand, die er für König Nuada schuf, nachdem dieser im Kampf seine eigene Hand verloren hatte. Diese Verbindung von Präzision und Kraft findet sich auch im Charakter dieses Single Malts: fassstark, aber überraschend zugänglich.

„Dian Cecht zeigt, dass Fassstärke und Zugänglichkeit sich nicht ausschließen müssen. Die hellen Fruchtnoten aus dem Bourbon Barrel machen den Whiskey trotz seiner 55,7% Vol. angenehm einladend. Wer mag, gibt ein paar Tropfen Wasser hinzu und entdeckt noch mehr von seiner fruchtigen Seite.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über Túatha Dé Danann

Die Irish Whiskey Serie von whic haucht den irischen Göttern, den Túatha Dé Danann, flüssiges Leben ein. Die aufregende Reise in die Anderswelt offenbart ganz neue Seiten des Irish Whiskey mit unterschiedlichsten Facetten. Jede Flasche ist einem der Götter gewidmet. Goldene Glanzelemente und eine von keltischen Knoten inspirierte Prägung verleihen das verdient edle Antlitz und eine wertige Haptik.