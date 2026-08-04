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Stranahan’s mit Colorado’s ältestem „Bottled-in-Bond“-Whiskey

Der American Single Malt Whiskey erscheint zum 250. Jahrestag der USA-Gründung sowie zum Anschluss Colorados an die USA vor 150 Jahren

Colorado kann in diesem Sommer zwei besondere Jubiläen feiern. Da ist zuerst selbstverständlich der 250. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und auch der US-Bundesstaat selbst kann ein Jubiläum feiern. Am 1. August 1876 schloss sich Colorado als 38. Bundesstaat den Vereinigten Staaten an.

Die in Denver/Colorado ansässige Stranahan’s Distillery nimmt diese Jubiläen auf, und veröffentlicht anlässlich dieser den ältesten „Bottled-in-Bond“-Whiskey aus Colorado. Bei „Bottled-in-Bond“ handelt es sich um eine der strengsten Standards der Whiskey-Herstellung, die auf den „Bottled-in-Bond Act“ von 1897 zurückgeht. Der American Single Malt Whiskey wurde in einer einzigen Saison destilliert (bei dieser Abfüllung Januar bis Juni 2015) , reifte in einem staatlich überwachten Zolllager und ist mit exakt 100 Proof (50 % Vol.) abgefüllt.

Justin Aden, Head Blender bei Stranahan’s, über dieses Bottling:

“Bottled-in-Bond has always stood for transparency, integrity and craftsmanship. For us, it means showing exactly what authentic Colorado whiskey is at its best. This release is as honest and hands-on as it gets – one grain, one distilling season, distilled, aged and bottled entirely here in Denver. Our mile-high climate does something special to our whiskey over time, drawing out a refined character and depth you can’t replicate anywhere else. After 11 years of maturation, it’s a whiskey that’s unmistakably Stranahan’s, which means unmistakably Colorado, while honouring the traditions that set the standards for American whiskey.”

Stranahan’s Bottled-in-Bond reifte elf Jahre in level 3 char American white oak barrels in einem warehouse in Denver. Erhältlich ist die Abfüllung direkt über die Brennerei sowie im ausgewählten US-Einzelhandel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 159,99 US-Dollar erhältlich.

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SourceThe whisky wire
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