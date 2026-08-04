Stranahan’s mit Colorado’s ältestem „Bottled-in-Bond“-Whiskey

Colorado kann in diesem Sommer zwei besondere Jubiläen feiern. Da ist zuerst selbstverständlich der 250. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und auch der US-Bundesstaat selbst kann ein Jubiläum feiern. Am 1. August 1876 schloss sich Colorado als 38. Bundesstaat den Vereinigten Staaten an.

Die in Denver/Colorado ansässige Stranahan’s Distillery nimmt diese Jubiläen auf, und veröffentlicht anlässlich dieser den ältesten „Bottled-in-Bond“-Whiskey aus Colorado. Bei „Bottled-in-Bond“ handelt es sich um eine der strengsten Standards der Whiskey-Herstellung, die auf den „Bottled-in-Bond Act“ von 1897 zurückgeht. Der American Single Malt Whiskey wurde in einer einzigen Saison destilliert (bei dieser Abfüllung Januar bis Juni 2015) , reifte in einem staatlich überwachten Zolllager und ist mit exakt 100 Proof (50 % Vol.) abgefüllt.

Justin Aden, Head Blender bei Stranahan’s, über dieses Bottling:

“Bottled-in-Bond has always stood for transparency, integrity and craftsmanship. For us, it means showing exactly what authentic Colorado whiskey is at its best. This release is as honest and hands-on as it gets – one grain, one distilling season, distilled, aged and bottled entirely here in Denver. Our mile-high climate does something special to our whiskey over time, drawing out a refined character and depth you can’t replicate anywhere else. After 11 years of maturation, it’s a whiskey that’s unmistakably Stranahan’s, which means unmistakably Colorado, while honouring the traditions that set the standards for American whiskey.”

Stranahan’s Bottled-in-Bond reifte elf Jahre in level 3 char American white oak barrels in einem warehouse in Denver. Erhältlich ist die Abfüllung direkt über die Brennerei sowie im ausgewählten US-Einzelhandel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 159,99 US-Dollar erhältlich.