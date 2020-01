WA: Wie das Klima den Whisky verändert – und sechs Abfüllungen, die das zeigen

Zwei interessante Artikel auf dem us-amerikanischen Magazin Whisky Advocate möchten wir Ihnen heute, an diesem Freitag, ans Herz legen. Sie beschäftigen sich mit einem substanziellen Faktor, der die Whiskyreifung und den Geschmack des Whiskys mit beeinflusst: Klima und Temperatur.

Unter dem Titel „How a Warm Climate Transforms Single Malt Flavor“ nimmt man zunächst die allgemeinen physischen Faktoren unter die Lupe, die einen Whisky aus einer warmen Klimazone oder aus einer Gegend mit starken Temperaturschwankungen so besonders macht. Allgemein bekannt ist ja, dass Wärme Whisky schneller reifen lässt, aber auch Faktoren wie Luftfeuchtigkeit und die Stärke der Schwankungen von beiden Faktoren kann den Geschmack eines Destillats im Fass stark prägen.

Es geht in diesem Artikel aber auch um die Schwierigkeiten, die Fermentation unter verschiedenen Bedingungen zu optimieren. In diesem Zusammenhang wird auch der leider schon verstorbene Dr. Jim Swan zitiert:

“Don’t design your maturation environment to match your distillate, change your distillate to match your maturation environment.”