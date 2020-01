PR: Chinese New Year mit Top-Bartender Jerry Guo aus Peking im „The Birdyard“ (mit Rezepten)

Gestern am Abend war Jerry Guo, Bartender und General Manager des Dandy Room in Peking, auf Einladung von Chivas Regal zur Feier des Jahresbeginns nach dem chinesischen Mondkalender im The Birdyard in Wien, um dort für Medienvertreter verschiedene Cocktaikreationen zu mixen und zu servieren.

Auch heute am Abend wird Jerry Guo in einer Guestshift seine Cocktails präsentieren – wer in oder um die österreichische Hauptstadt lebt, sollte sich die wirklich hervorragenden Drinks nicht entgehen lassen (Adresse im Artikel).

Von Chivas haben wir eine Pressemitteilung sowie einige der Rezepte der Cocktails erhalten. Finden Sie beides nachfolgend.

Chinese New Year im „The Birdyard“ – Bartender Jerry Guo mixt seine Chivas Regal Festtagsdrinks für die WienerInnen

Das chinesische Frühlingsfest, auch bekannt als Chinesisches Neujahr, bezeichnet den Jahresbeginn nach dem chinesischen Mondkalender. Chivas Regal Whisky zelebriert diesen Feiertag gemeinsam mit Feng Liu (Inhaber Mama Liu & Sons, The Birdyard) und holt bereits zum zweiten Mal einen internationalen Barkeeper nach Wien. Jerry Guo, mehrfach ausgezeichneter Top-Bartender und General Manager des Dandy Room in Peking, präsentiert seine Festtagsdrinks mit Chivas 12yo, Chivas XV und Chivas 18yo. Diese gibt es für alle WienerInnen am Samstag, den 25. Jänner 2020.

Der aus Peking stammende Bartender Jerry Guo steht seit sieben Jahren hinter dem Bartresen. Seine Karriere begann Jerry in der Pekinger „D-Lounge“, die als eine der meistfrequentiertesten Bars der Stadt gilt. Dort mixte er von 2013 bis 2018 ausgefallene Drink-Kreationen. Seit 2019 beweist er sein Können in der Cocktailbar „The Dandy Room“, die an einen Herrenbekleidungsladen im Herzen von Peking grenzt. Besonderes Highlight: alle Drinks sind dort, passend zum Namen der Bar, von Herrenmode inspiriert.

Nach Wien kommt er mit seinen neuesten Chivas Regal Whisky-Drinks, ist die Spirituose doch eine der beliebtesten im asiatischen Raum. Inspiriert von den drei Qualitäten des Nummer 1 Blended Scotch Whiskys der ÖsterreicherInnen, hat er die Drinks mit typisch chinesischen Zutaten verfeinert. Tee ist dabei in vielen Drinks zu finden: „Osmanthus-Oolong ist ein traditioneller chinesischer Tee, der wunderbar zu Chivas Regal passt. In China ist es momentan Trend, Whisky mit Tee zu kombinieren“, so Jerry Guo. Umgesetzt hat er diesen Trend in seinen eigens kreierten Drinks „Kung hei fat choy“ und „Beijing Club“.

Die Eckdaten zur feierlichen Guestshift:

Was: „Chivas Chinese New Year“ mit Jerry Guo

Wann: Samstag, 25. Jänner 2020, 20:00 bis 24:00 Uhr

Wo: The Birdyard, Lange Gasse 74, 1080 Wien

Jerry Guos Chivas-Drinks zum Chinese New Year:

“Highland Sour”

4,5 cl Chivas Regal 12yo

2 cl Limettensaft

1,5 cl hausgemachter Lavendel Sirup

0,5 cl Ahorn Sirup

1,5 cl Eiweiß

3 Spritzer Galliano-Likör

“Kung hei fat choy 恭喜发财” (May you be happy and prosperous)

5 cl Chivas Regal 12yo

3 cl hausgemachter Osmanthus-Oolong Teesirup

2 cl Limettensaft

Zubereitung: alle Zutaten mixen, gut schütteln. Mit hausgemachtem Passionsfruchtschaum und WantWant Reisbällchen garnieren.

“Beijing Club”

4,5 cl Chivas Regal

12yo infused Osmanthus-Oolong Tee

2 cl hausgemachter saurer Pflaumensaft Soda

Zubereitung im Highball Glass. Garnitur: frisches Teeblatt.

“Salute”

6 cl Chivas Regal 18yo infused Banane und Pandan Blätter

2 EL hausgemachtes Cola-Sirup

2 Spritzer Schokoladen-Bitter

1 Spritzer Angostura-Bitter

Garnitur: getrocknete Banane und Pandan Blatt

“Jerry’s Sweet”

3,5 cl Chivas Regal XV

1,5 cl hausgemachter Schnaps mit Erdnussbutter

2 cl Campari

2 cl roter Wermut Weiße Schokolade

Garnitur: Kondensmilch am Glasrand.