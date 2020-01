The Daily Beast: Amerikas erste Bourbon-Familie: Die Familie Beam

Vor 100 Jahren begann in den Vereinigten Staaten die 13 Jahre dauernde Prohibition. Die Zeit, in der die „Herstellung, Verkauf, Transport, Einfuhr und Ausfuhr ‚berauschender Flüssigkeiten’“ verboten war. Schon zu Beginn des Jahres fassten wir die Auswirkungen dieser Zeit bis in die Gegenwart kurz zusammen. Und zum Anfang dieser Woche folgte eine Darstellung, wie dieses Alkoholverbot fast zum vollständigen Sterben der Whiskey-Industrie in Irland sorgte.

Am stärksten betraf die Prohibition natürlich de Hersteller alkoholhaltiger Getränke in den USA selbst. In den Geschichten der damals sich meist im Familienbesitz befundenen Whiskey-Destillerien bedeutete diese Zeit mindestens einen tiefen Einschnitt, und bei vielen dann leider sogar das Ende. Der 100. Jahrestag bietet eine gute Gelegenheit, sich die Whiskey-Historie und seine Geschichten genauer anzusehen.

The Daily Beast nimmt sich der Geschichte der Nachfahren von Johannes Jakob Böhm an, den wir wie auch die ganze Welt besser unter seinen amerikanischen Namen Jim Beam kennen. Schon vor der Prohibition stellte die Beam-Familie in ihrer Old Tub Distillery in Kentucky Whiskey her. Bereits drei Monate nach dem Ende der Prohibition startete die Familie Beam in ihrer neu gebauten Brennerei in Clermont, Kentucky wieder mit der Destillation. Heute gehört Jim Beam dem japanischen Spirituosenkonzern Suntory.

Parker Beam mit seinem Vater Earl Beam. Bild: Heaven Hill

Wem dies eine viel zu kurze und knappe Darstellung, dem legen wir den Artikel ‚America’s First Family of Bourbon: The Beams‘ bei The Daily Beast wärmstens an Herz. Nehmen Sie sich die Zeit für diese ausführliche Auseinandersetzung mit der Geschichte der Familie Beam. Und ein kleiner Hinweis noch: The Daily Beast erlaubt das kostenfreie Lesen von fünf Artikeln pro Monat.