Anlässlich und zu Ehren der Krönung von Elisabeth II. zur Königin des, so viel Zeit muss sein, Vereinigten Königreichs, Kanadas, Australiens, Neuseelands, Südafrikas, Pakistans und Britisch-Ceylons am 2. Juni 1953 präsentierte Chivas Regal einen neuen Blend: The Royal Salute 21. Dieser Name nimmt die 21 Salutschüsse auf, die als traditionelles Zeichen des Respekts bei besonderen königlichen Anlässen in Groß-Britannien gelten – so weit wir dies als mit den Gepflogenheiten in Königshäusern nicht ganz so Versierte sagen können.

Seit 1953 blieb das Design der Flasche unangetastet. Im letzten Jahr überraschte Chivas Regal dann mit einem neuen Look für den 21 Jahre alten The Royal Salute sowie zwei neuen Versionen des Blends (wir berichteten). In Jodhpur, Indien stellten Global Ambassadors Malcolm Borwick und Whisky Consultant Barnabé Fillion eingeladenen Pressegästen diese neuen The Royal Salute The Malts Blend 21yo und The Royal Salute The Lost Blend 21yo vor. In einem Interview mit Coolhunting erklären die Beiden, was die neuen Abfüllungen so besonders macht und auch, warum auf Indien die Wahl fiel, um die neuen Royal Salutes zu präsentieren.