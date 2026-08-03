Glenfiddich mit neuer Abfüllung in der Partnerschaft mit Aston Martin F1

Im Jahr 2024 wurde die Speyside-Brennerei Glenfiddich offizieller F1-Sponsor bei Aston Martin (wir berichteten). Im vergangenen Jahr erschien dann Glenfiddich & Aston Martin Formula One Team 16-Year-Old Limited Edition Release No. 1 (mehr zu diesem Bottling finden Sie hier). Zusätzlich erreichte ein 19 Jahre alter Malt den Duty Free. Ein weitere Abfüllung aus dieser Partnerschaft kündigt sich bereits an, doch nun erscheint erst einmal die zweite Ausgabe des 16 Jahre alten Glenfiddich.

Glenfiddich & Aston Martin Formula One Team 16-Year-Old Limited Edition Release No. 2, so der vollständige Name der neuen Abfüllung. Sie entstand in einer Zusammenarbeit zwischen Glenfiddich-Malt-Master Brian Kinsman und Adrian Newey, dem Managing Technical Partner des Aston Martin Formel-1-Teams. Für die Reifung des Whiskys fanden fünf Fassarten Verwendung: First-Fill-Bourbon-Fässer, Portwein-Pipes, Oloroso-Sherry-Fässer, Weinfässer und Fino-Sherry-Butts.

Wie bei The spirts business zu lesen, ist der Whisky als „weich und seidig-geschmeidig“ beschrieben, mit einer „cremigen, buttrigen Toffee-Süße“. Zu den weiteren Geschmacksnoten zählen „karamellisierter Rohrzucker“ und „trockene Eichentannine“.

Glenfiddich & Aston Martin Formula One Team 16-Year-Old Limited Edition Release No. 2 kam mit einem Alkoholgehalt von 43 % Vol. in die Flaschen. Sie ist bei britischen Einzelhändlern wie Selfridges und Master of Malt für £75 erhältlich. Ob die Abfüllung auch offiziell unsere Märkte erreicht, darüber können wir Sie dann gegebenenfalls informieren .