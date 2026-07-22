TTB-Neuheit: Glenfiddich x Aston Martin 28yo

Schöne und interessante Neuheiten hatten wir gestern für Sie in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgestöbert, in der alle Neuheiten vor einem möglichen Release in den USA eingetragen werden müssen. Heute haben wir noch eine Ergänzung dazu für Sie:

Die Label des neuen Glenfiddich x Aston Martin 28yo sprechen über keine Details, hier spricht wohl das Alter für sich (in dieser Alterskategorie ist Glenfiddich fast immer eine Bank, was den distinguierten Geschmack anbelangt). Ebenso sicher scheint uns für diesen mit 43,7% Vol. abgefüllten Whisky, dass Glenfiddich dafür einen entsprechenden Preis aufrufen wird…