Neu in UK: Kilchoman Family Collection – vier Bottlings zwischen 11 und 20 Jahre alt

Für Großbritannien hat die Islay-Brennerei Kilchoman heute die Veröffentlichung der ersten Ausgabe der jährlichen Kilchoman Family Collection angekündigt (Etiketten dafür haben wir bereits im Juni in der TTB-Datenbank gefunden) – sie besteht aus vier Abfüllungen, die von den Familienmitgliedern selbst ausgesucht wurden. Mit der ersten Ausgabe will man die Einflüsse von ex-Bourbon- und ex-Sherryfässern über den Alterungsprozess des Whiskys der Inselbrennerei in den Fokus stellen. Erhältlich werden sie gegen Ende des Monats sein – über eine deutsche Distribution informieren wir uns noch und werden diesen Artikel ggf. ergänzen.
Der „Star“ der vier Bottlings ist – zumindest was das Alter betrifft – der erste Zwanzigjährige aus der Brennerei. Während der jüngste Whisky mit Gerste von der Farm destilliert wurde, stammt die Gerste der drei anderen Abfüllungen von den Port Islay Maltings – jeder der 4 Whiskys ist allerdings mit 50ppm gleich getorft.
Die einzelnen Abfüllungen im Detail:
- Kilchoman Family Collection 11 Year Old (54,7% Vol.) – Oloroso Sherry Cask, 117 Pfund
- Kilchoman Family Collection 14 Year Old (50,9% Vol.) – ex-Bourbon Cask, 127 Pfund
- Kilchoman Family Collection 18 Year Old (50% Vol.) – ex-Bourbon Cask, 191 Pfund
- Kilchoman Family Collection 20 Year Old (49,9% Vol.) – ex-Bourbon Cask, 249 Pfund
Das Statement von Anthony Wills, dem Gründer von Kilchoman, über die Serie:
“The Kilchoman Family Collection, both this year and in the years to come, showcases some of our most treasured casks. We are especially proud to release our first globally available 20 Year Old as part of this edition. Discovering and tasting these exceptional casks in our warehouses remains one of the great joys of what we do. As a family, we have dedicated the past two decades to crafting the finest spirit and selecting the very best casks, so seeing that commitment and care come to fruition is incredibly rewarding.”
Anm.: Titelbild durch AI generativ erweitert mit Firefly Fill & Expand