Penelope Bourbon kommt in den UK-Handel

Penelope Bourbon (die Marke gehört zu Luxco) war bei uns manchmal und sporadisch bereits über den Importeur Perola zu finden – aber regelmäßig haben nur us-amerikanische Whiskyfreunde das Vergnügen, die verschiedensten Abfüllungen zu verkosten. Die Sichtbarkeit am Markt könnte sich generell ändern, denn wie The Spirits Business jetzt schreibt, haben die Abfüllungen nun über den UK-Importer Lightbox Brands den Sprung über den Atlantik in einen großen Markt geschafft und werden nun im Handel in Großbritannien zu finden sein.

Die beiden Gründer von Penelope Bourbon, Mike Paladini und Daniel Pose, dazu in einem Statement:

“After so many people reached out to ask when Penelope would be landing in the UK, we’re so excited to finally be able to make it happen. It’s an exciting time to be launching here, with Bourbon being at the heart of the rise of so many classic and contemporary cocktails, such as the Old Fashioned and Whiskey Sour. “Consumers are embracing premium and experimental spirits, showing a willingness to explore beyond traditional Scotch. Penelope’s commitment to experimentation will be well-received by younger drinkers who are seeking innovative cask finishes and limited edition releases.”

Nach Großbritannien kommen auf jeden Fall drei Abfüllungen aus der Core Range: Four Grain Straight Bourbon, Wheated Bourbon und Architect Bourbon. Die Preise dafür liegen in UK zwischen 40 und 60 Pfund. Auch wird man einige Experimental Bottlings importieren, darunter Valencia, 12 Monate in Vino de Naranja-Fässern aus Sevilla gereift; Rosé Cask Finish, teilweise in französischen Grenache-Rosé-Fässern aus der südlichen Rhône gereift; Rio, ein doppeltes Fassfinish in amerikanischen Honigfässern und brasilianischer Amburana-Eiche; und Old Fashioned, die erste trinkfertige Abfüllung der Marke in Großbritannien.

Bleibt nur zu hoffen, dass den Abfüllungen in UK so viel Erfolg beschieden ist, dass sie auch bei uns die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen…

Addendum 12:15: Danke an Sebasitain Jäger vom WU DRAM Clan, der uns auf den deutschen Importeur hinwies und meinte, dass der WDC in Bälde ein eigenes Penelope-Fass bringen werde…