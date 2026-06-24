Eine neue Abfüllung der Kilchoman Distillery auf Islay kommt demnächst in die Regale, auch in Deutschland: Der Kilchoman Rockside 11yo ist ein neues permanentes Mitglied der Core Range und wird zu 100% aus der Gerste der eigenen Rockside Farm hergestellt. Er ist damit sozusagen die noch lokalere Version der 100% Islay Abfüllungen – und wird diese folgerichtig auch ablösen.

Was es über den Kilchoman Rockside 11yo zu sagen gibt samt seinen Tasting Notes, das können Sie hier lesen:

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Neue Core Release: Kilchoman Rockside 11 – 100% Islay Malt – Made at Rockside Farm

Die Farm Destillerie Kilchoman überrascht mit einem neuen Core Range Release mit 11 Jahren Statement und der eigens angebauten Rockside-Farm Gerste

Islay’s Farm Brennerei Kilchoman befindet sich auf der Rockside Farm, wo seit über 20 Jahren die Gerste für die „100 % Islay“- Serie angebaut wird. Mit dem neuen Core Release „Rockside 11“ beginnt nun ein neues Kapitel: Die neue Edition tritt als Nachfolger der „100% Islay“- Serie an und wird ausschließlich aus der eigens angebauten Farm-Gerste hergestellt. Neben den Flaggschiffen „Machir Bay“ und „Sanaig“ wird sich zukünftig der neue Release und Farm-Edition „Rockside 11 Years Old“ in die Kilchoman Range einreihen. Jede der drei Core Editionen sind nach einem für Kilchoman bedeutenden Ort in der unmittelbaren Umgebung der Islay-Destillerie benannt. Als erstes Age-Statement der Core Range verkörpert die neuste Edition die Herkunft des beliebten 100% Islay Malts – destilliert aus den Gerste-Ernten der Rockside Farm, direkt vor den Türen der Kilchoman Distillery.

Kilchoman Rockside 11 – 100% Islay Malt – Bourbon & Oloroso Cask Matured – New Core Range Release

Leicht getorft mit der beliebten zu 100 % eigens angebauter Rockside-Farm-Gerste – mit 20 ppm –, reifte der Islay Malt über 11 Jahre in einer Fasskombination aus Bourbon- und Oloroso Sherry Casks. Es erwartet Sie eine feine Balance aus leichtem Rauch, tropischen Früchten, Zitrus Süße und angenehmer Würze.

Original Tasting Notes:

Nose: Orange, lemon peel, fragrant elderflower, honeyed sweetness, and maritime smoke.

Palate: Citrus, tropical fruits, barley sugars, toffee apple, salted caramel sweetness, and subtle peat smoke.

Finish: Butterscotch, notes of walnuts, lingering juicy citrus, and stone fruits.