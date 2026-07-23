Serge verkostet: Zwei unabhängige Glencadam

Mit zwei von Unahängigen Bottlern abgefüllten Glencadam eröffnet Serge Valentin heute unseren Reigen an Neuigkeiten aus der Whiskywelt – einer davon aus diesem Jahr (von Single Cask Nation, die seit einiger Zeit unter der Flagge der Artisanal Spirit Company seglen), ein zweiter aus dem Jahr 2010, als Malts of Scotland eine Abfüllung für die Interwhisky in Frankfurt herausbrachte.

Beide Abfüllungen punkten in den hohen Achzigern, leider wird man den Glencadam 1985/2010 wohl nur mehr ganz selten, wenn überhaupt, in Auktionen finden. Hier die Tabelle des Tastings:

Abfüllung Punkte

Glencadam 14 yo 2011/2026 (56.2%, Single Malt Nation, 1st fill American oak oloroso hogshead, cask #180531, 155 bottles) 88 Glencadam 1985/2010 (55.4%, Malts of Scotland for Interwhisky Frankfurt, bourbon hogshead, cask #3990, 245 bottles) 89