HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei unabhängige Glencadam

16 Jahre liegen zwischen der Veröffentlichung der beiden Abfüllungen - die Qualität der zwei ist nahezu gleich hoch

Mit zwei von Unahängigen Bottlern abgefüllten Glencadam eröffnet Serge Valentin heute unseren Reigen an Neuigkeiten aus der Whiskywelt – einer davon aus diesem Jahr (von Single Cask Nation, die seit einiger Zeit unter der Flagge der Artisanal Spirit Company seglen), ein zweiter aus dem Jahr 2010, als Malts of Scotland eine Abfüllung für die Interwhisky in Frankfurt herausbrachte.

Beide Abfüllungen punkten in den hohen Achzigern, leider wird man den Glencadam 1985/2010 wohl nur mehr ganz selten, wenn überhaupt, in Auktionen finden. Hier die Tabelle des Tastings:

AbfüllungPunkte

Glencadam 14 yo 2011/2026 (56.2%, Single Malt Nation, 1st fill American oak oloroso hogshead, cask #180531, 155 bottles)88 
Glencadam 1985/2010 (55.4%, Malts of Scotland for Interwhisky Frankfurt, bourbon hogshead, cask #3990, 245 bottles)89
Das neue Besucherzentrum von Glencadam
-Werbung-
Vorheriger Artikel
TTB-Neuheit: Glenfiddich x Aston Martin 28yo
Nächster Artikel
Kavalan wurde bei der IWC 2026 zum zweiten Mal in Folge zum „Whisky des Jahres“ gekürt – Sieger auch in Deutschland erhältlich

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -