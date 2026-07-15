Glenfiddich bringt mit Voyager Collection neue permanente Serie in den Global Travel Retail

Mit der Voyager Collection stellt Glenfiddich eine neue und permanente Serie für den Global Travel Retail vor, die nun erstmals einen Single Malt enthält, der in Port Pipes gefinisht wurde. Sie werden im neuen Design von Glenfiddich gestaltet sein (siehe unseren Bericht hier).

Die vier Abfüllungen der Serie sind, mit aufsteigendem Alter, Warehouse Eight Solera, 12-year-old Rum Cask Finish, 15-year-old Sherry Cask Finish und der 18-year-old Port Cask Finish. Sie stammen aus der Hand von Malt Master Brian Kinsman. Mit ihr soll man laut ihm als Reisender die verschiedenen Stationen der Reise eines Whiskys von Glenfiddich erleben können:

“What makes this launch so special is the way it brings together different chapters of Glenfiddich in one curated collection. Each expression has its own personality, shaped by a distinctive maturation journey, yet all are united by the same spirit of curiosity and the craft of the invisible forces that shape a whisky over years. “For travellers, it offers a rare opportunity to experience the breadth of Glenfiddich’s cask expertise.”

Warehouse Eight Solera hat keine Altersangabe und ist mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Er kostet 71 Dollar und ist nur in einer 1l-Flasche erhältlich. Seine Aromen bieten Sommerblüten, Vanille-Toffee und etwas Eiche in der Nase. Am Gaumen kommen dann noch Gewürze und gemahlener Pfeffer dazu.

Der Glenfiddich 12 Year Old Rum Cask Finish vereint laut Glenfiddich die Eleganz der Speyside mit tropischer Lebendigkeit und hat Aromen von frischen grünen Früchten, Vanille, gerösteter Eiche und feinen Gewürzen. Auch er ist in der 1l-Flasche zu kaufen und kostet 80 Dollar. Abgefüllt ist er mit 43% vol.

Der 15 Year Old Sherry Cask Finish, abgefüllt mit 43% vol., ist als 0,7l. Flasche erhältlich und kostet 94 Dollar. In der Nase entfalten sich bei ihm Aromen von reifem rotem Apfel, Karamell, holzigen Tönen , Trockenfrüchten, sonnengetrockneten Rosinen und frisch geriebener Muskatnuss. Am Gaumen folgen Noten von Eiche, Tanninen und süßen Gewürzen.

Der erste Glenfiddich, der jemals in Portweinfässern veredelt wurde, der 18 Year Old Port Cask Finish, wird mit ebenfalls mit 43% vol. abgefüllt und ist für 134 Dollar erhältlich. In der Nase bieten sich Aromen von süßer Himbeermarmelade, kandiertem Apfel und gerösteten Mandeln. Am Gaumen entwickelt er vielschichtige Frucht-, Eichen- und Gewürznoten.

Die Serie sollte jetzt nach und nach an internationalen Flughäfen rund um die Welt erhältlich sein.