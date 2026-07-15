Fass Manger veröffentlicht Copeland 26.2 Peated Single Malt aus Irland – in Trink- und in Fassstärke

Rauchige Whiskeys aus Irland sind eher selten zu finden – die Riege der Abfüllungen dieser Gattung wird jetzt durch einen Release der Copeland Distillery aus Donaghadee erweitert, zumindest für österreichische Whisk(e)yliebhaber: Der Fass Manager hat ein Fass von dort abgefüllt. Den Copeland 26.2 Peated Single Malt gibt es dabei sowohl in Trinkstärke mit 46% Vol. als auch in Fassstärke mit kräftigen 57,6% Vol.

Deutsche Interessenten brauchen noch etwas Geduld – und ein waches Auge auf Whiskyexperts: Den Copeland 26.2 Peated Single Malt wird es in Kürze auch in Deutschland von irish-whiskeys.de geben. Wir informieren Sie, sobald wir informiert werden.

Beide Abfüllungen sind untenstehend genauer beschrieben. Bei Interesse sind sie über den Shop (Link im Artikel) zu beziehen.

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Irischer Rauch steigt auf

Bruck an der Großglocknerstraße / Donaghadee, 15. Juli 2026 – Irisher Whiskey und Rauch? Viele Menschen glauben ja, dass es soetwas nicht gibt. Die Copeland Distillery aus Donaghadee im County Down beweist uns aber das Gegenteil.

Der Fass Manager bringt über bottledbyfm.com nun zwei ganz neue Whiskeys nach Österreich!

Copeland 26.2 Peated Single Malt

Bei der Copeland Distillery geht man mit einem 55ppm Phenolgehalt im Malz schon ordentlich in die Vollen. Das kräftige Destillat wurde dann mindestens fünf Jahre in einer Kombination aus First Fill ex-Bourbon sowie gecharrten ex-Pedro Ximenez Fässern gereift, was zu seinem sehr spannenden Aromenprofil führt. Abgefüllt wurde der Whisky mit 46% Vol.

Cask Strengh

Sollten die 46% noch nicht reichen, diesen Whiskey gibt es auch in Fassstärke, mit 57,6% Vol. spielt sich im Glas wirklich etwas ab. Die Würze und der Rauch kommen hier natürlich noch stärker durch. Für Liebhaber von Fassstärken und Menschen, die gerne mit der Zugabe von Wasser experimentieren, ist das hier genau der richtige Whiskey.

„Mit einem Heavily Peated Irish Whiskey hebt sich die Copeland Distillery auf die nächste Stufe. Hier wird bewusst mit Vorurteilen gebrochen. Das Ergebnis lässt mich staunend zurück, so jung und so vielschichtig: Dieser Whiskey hat es in sich“,

meint Alexander Trauner, Inhaber des Fass Managers.

Handwerk und Geschichte im Fokus

Die Copeland Distillery aus Donaghadee steht für handwerkliche Produktion mit viel Hingabe und Leidenschaft für ihre Whiskeys, Rums, Gins und Liköre. Das schmeckt man auch im Glas.

Kleine Überraschung

Zu jeder Bestellung auf bottledbyfm.com, bei der Produkte von Copeland mit dabei sind gibt es ein Landyard kostenlos mit dazu. Und zu jeder Bestellung von Copeland 26.2 Peated Single Malt Whiskey legen wir eine Hipflask mit dazu. Diese Aktion gilt bis Ende August 2026.

Über den Fass Manager:

Der Fass Manager, mit Sitz in Bruck an der Großglocknerstraße, ist ein Whiskyconnaisseur, der sich auf exklusive Spirituosen und handverlesene Fässer spezialisiert hat. Unter der Leitung von Alexander Trauner kuratiert das Team ein Portfolio für anspruchsvolle Genießer, das Transparenz und echtes Handwerk in den Mittelpunkt stellt.