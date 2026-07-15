Sagamore bringt seinen High Rye Bourbon in den gesamten USA in den Handel

Der Sagamore High Rye Straight Bourbon Whiskey ist laut einer Ankündigung der Destillerie bald überall in den USA erhältlich. Er wurde im Oktober des Vorjahres, begrenzt auf Baltimore in Maryland, veröffentlicht, kurz nachdem der bislang älteste Sagamore, der 10yo Straight Rye Whiskey auf den Markt kam (wir berichteten hier).

Der Sagamore High Rye Straight Bourbon Whiskey wurde sechs Jahre lang in neuen, ausgekohlten Barrels aus amerikanische Weißeiche gereift, bevor er mit 564% vol. Alkoholstärke in die Flasche kam. Seine Mashbill besteht aus 60% Mais, 25% Roggen und 15% gemälzten Roggen.

Sagamore High Rye Straight Bourbon Whiskey bietet in der Nase Aromen von braunem Zucker und gegrillten Pfirsichen,dazu von saftigen Beeren. Am Gaumen entfaltet sich eine vielschichtige Kombination aus würziger Vanille und Haselnuss-Toffee, abgerundet durch Trockenfrüchte und eine Spur Orangenschale. Der Abgang ist lang und angenehm mit anhaltender Karamellsüße, gerösteten Nüssen und wärmenden Gewürzen.

Ryan Norwood, er ist Master Distiller bei Sagamore Whiskey, sagte zum Release:

“This High Rye Straight Bourbon is something we’ve been eager to share nationwide – a whiskey crafted for those who enjoy both bourbon and rye flavours, making for a memorable pour. We’re thrilled to share this release with whiskey fans who appreciate something truly distinctive.”

Der Straßenpreis des Sagamore High Rye Straight Bourbon Whiskey wird in den USA 50 Dollar betragen, erhältlich soll er im Laufe des Juli sein. Nachdem Sagamore auch in Deutschland distribuiert ist, kann es durchaus sein, dass diese Abfüllung, die ja breiter produziert wird, in der Zukunft auch nach Europa und Deutschland kommt. Wir halten Sie jedenfalls auf dem Laufenden…