Neu bei Kirsch Import: Tormore Core Range, Clynelish 100 Proof, Heartgow Summer 2026, Bimber und Caol Ila

Dienstag präsentiert Kirsch Import die Neuheiten, die in dieser Woche über das Haus in Stuhr nach Deutschland kommen. Und auch heute ist es so – unsere Aufstellung beginnt mit den neuen Tormore, zu denen es jetzt noch umfangreichere Tasting Notes und Hintergrund-Infos gibt. Dann ist da ein neuer Clynelish aus der Signatory 100 Proof Serie, und der neueste Heartgow Summer aus der Seasonal Collection for Kirsch Import – exklusiv von der Hercynian Distilling Co. für Kirsch abgefüllt. Von Bimber kommen drei neue Single Cask Abfüllungen, diesmal alle mit musikalischen Vorbildern in der Shoulders of Giants Serie, und last but not least ein 15 Jahre alter Caol Ila mit Oloroso Sherry Cask Finish – ebenfalls exklusiv für Kirsch abgefüllt.

Langer Vorrede kurzer Sinn: Schauen Sie sich das an!

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Tooormore! Eine neue Generation Tormore: „Pearl of Speyside“ mit erster Core Range

Mit „Tooor!“ ist es erstmal aus, dafür legt Tormore erst so richtig los. Nach der Übernahme durch die Elixir Distillers begann 2022 für die Brennerei ein neues Kapitel. Die Vision? Den ursprünglichen Charakter der „Pearl of Speyside“ wieder stärker herauszuarbeiten und Tormore als Single Malt zu etablieren. Die dreiteilige Core Range setzt erstmals seit vielen Jahren wieder den eleganten, fruchtbetonten Hausstil in Szene.

Den Auftakt macht Tormore Timeless, ein zugänglicher Single Malt, der überwiegend in Bourbonfässern reift. Seine frischen Noten von Vanille und Zitronenschale verbinden sich mit süßen Gewürzen und Pfirsichtee und eignen sich sowohl für den Purgenuss als auch in Highballs.

Der Tormore 12 y.o. ergänzt den Tormore-Charakter mit Noten aus First Fill Bourbon, Cream Sherry und getoasteten New Wood Casks. So verbinden sich Pfirsich-Crumble, sahnige Vanillesauce und pochierte Birnen mit feinen Gewürznoten zu einem köstlichen Allrounder.

Inspiriert von oldschool Whiskys aus Sherryfässern der 1980er-Jahre, behält der Tormore 16 y.o. auch nach Vollreifung in Sherryfässern aus amerikanischer und europäischer Eiche seine typische Fruchtigkeit. So entsteht ein wunderbar ausbalancierter, cremiger Whisky aus Noten von Brioche mit Gewürzbutter, Datteln, Zitronenöl, Heidelbeerkonfitüre und Vanillefudge.

Tormore Timeless – American White Oak Casks

Alkoholgehalt: 43% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Ein Bouquet von feiner Vanille und Zitronenzesten wird von blühendem Klee und einer fruchtigen Melange aus Pfirsich, Apfel und Birne begleitet.

Geschmack: Die weiche Textur erinnert an Pfirsichtee, unterlegt mit cremiger Vanille, lebhafter Zitrone und der floralen Süße von Geißblatt. Eine dezente Würze rundet das Profil ab und verleiht ihm eine ansprechende Komplexität.

Nachklang: Kurz und präzise verweilen helle Fruchtnoten von Äpfeln und Birnen, die in einem zarten Honigton harmonisch ausklingen.

Es gibt Abfüllungen, die sofort eine Geschichte erzählen – dieser Tormore Timeless fängt die Essenz einer klassischen Speyside-Eleganz ein, ohne dabei jemals altmodisch zu wirken. Er ist eine Einladung, den Moment zu genießen und sich ganz auf die feinen Nuancen eines handwerklich präzise gearbeiteten Destillats einzulassen.

Tradition aus Advie: Reifung in American White Oak

Die Tormore Distillery, beheimatet in Advie nahe Grantown-on-Spey, gilt als architektonisches Juwel der Speyside und spiegelt diese Ästhetik in ihren Whiskys wider. Für den Timeless setzt die Brennerei auf die gezielte Auswahl von American White Oak Casks, wobei insbesondere First Fill Bourbon-Fässer und ein Anteil an Sherry-Saisoning für Tiefe sorgen. Diese Kombination betont den fruchtbetonten Charakter der gemälzten Gerste und verleiht dem Single Malt eine Struktur, die von Geduld und Expertise zeugt.

Ein Spiel aus Zitrusnoten und cremiger Textur

In einem leuchtenden Gelbgold fließt der Whisky ins Glas und gibt sogleich lebhafte Aromen von Zitronenzeste und feiner Vanille frei. Am Gaumen offenbart sich eine bemerkenswerte, fast seidige Textur, bei der Noten von Pfirsichtee und süßem Geißblatt auf eine dezente Würze treffen. Der Nachklang bleibt elegant und klar, geprägt von hellen Fruchtnoten wie grünen Äpfeln und reifen Birnen, die den unverfälschten Charakter dieser Originalabfüllung unterstreichen.

Zeitlose Eleganz für Kenner und Entdecker

Mit einem Alkoholgehalt von 43 % Vol. präsentiert sich dieser Tormore angenehm balanciert und zugänglich, was ihn zu einer idealen Empfehlung für Liebhaber leichter, aber dennoch komplexer Profile macht. Er entfaltet seine volle Ausdruckskraft am besten pur bei Zimmertemperatur, zeigt aber auch auf wenig Eis eine beachtliche Vielseitigkeit. Das klare Flaschendesign mit dem markanten orangefarbenen Etikett und dem im Glas geprägten Speyside-Schriftzug macht ihn zudem zu einem ästhetischen Highlight in jeder gut sortierten Sammlung.

Tormore 12 y.o. – Bourbon, Cream Sherry & Toasted White American Oak Casks

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein einladendes Bouquet aus fruchtigem Pfirsich-Crumble und pochierten Birnen trifft auf die weiche Süße von Vanille-Fudge und cremiger Custard.

Geschmack: Seidige Texturen und das Aroma gedünsteter Birnen verschmelzen mit einer dezenten Eichenwürze, die dem Profil eine elegante Struktur verleiht.

Nachklang: Das Finale entfaltet sich mit den feinen Röstnoten von Mandeln und einem subtilen Anklang von Kokosnuss.

Zwischen saftigem Pfirsich und einer sanften Vanillenote spannt sich ein aromatischer Bogen, der diesen Tormore 12 Jahre unverkennbar macht. Er gilt unter Kennern nicht ohne Grund als die „Perle der Speyside“ und überzeugt durch eine Eleganz, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Genießer anspricht.

Die Architektur des Geschmacks aus dem Herzen der Speyside

In der malerischen Destillerie in Advie, am Ufer des Spey, entsteht dieser Single Malt mit höchster Präzision. Seine zwölfjährige Reifezeit verbringt er in einer sorgsam kuratierten Auswahl aus Bourbon-, Cream-Sherry- und getoasteten weißen amerikanischen Eichenfässern. Diese Kombination aus gemälzter Gerste und handverlesenem Holz verleiht dem Destillat eine markante Struktur und eine cremige Tiefe, die den Charakter der Region perfekt widerspiegelt.

Ein Zusammenspiel von hellen Früchten und cremiger Fülle

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Bernstein. Das Bouquet eröffnet mit reifen Pfirsichen und pochierten Birnen, die von einer feinen Vanille-Custard und einem Hauch Obstgarten begleitet werden. Am Gaumen entfaltet sich eine seidige Textur mit Noten von Vanilla Fudge und dezenter Eichenwürze, bevor der Genuss in einem nussigen Finale aus gerösteten Mandeln und Kokosnuss mündet.

Authentischer Charakter für besondere Momente

Mit 46 % Vol. abgefüllt, verzichtet dieser Malt konsequent auf Kältefiltration und Farbstoffe, um seine volle Authentizität zu bewahren. Er ist die ideale Wahl für jene, die einen fruchtbetonten Speyside-Stil mit Substanz und ehrlichem Handwerk suchen. Probieren Sie ihn am besten pur bei Zimmertemperatur, um die feinen Nuancen der verschiedenen Fassarten in Ruhe zu erkunden.

Tormore 16 y.o. – Oloroso & Cream Sherry Casks

Alkoholgehalt: 46.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfaltet sich ein einladendes Bouquet von reifen Rosinen und süßen Datteln, das harmonisch von feiner Vanille und den warmen Noten klassischer Backgewürze untermalt wird.

Geschmack: Am Gaumen beeindruckt eine weiche, marmeladige Süße aus saftigen Brombeeren und Datteln, die in Verbindung mit cremiger Vanille und dezenten Gewürznoten für Tiefe sorgt.

Nachklang: Das elegante Finale verweilt mit den dichten Aromen dunkler Pflaumen und hinterlässt eine feinfruchtige Spur von reifer Orange.

Manche Single Malts überzeugen durch ihre ungestüme Kraft, andere durch eine fast schon zerbrechliche Finesse – der Tormore 16 Jahre bewegt sich mit bemerkenswerter Eleganz genau zwischen diesen Welten. Es ist ein Whisky, der die helle, lebendige Fruchtigkeit der Speyside bewahrt und sie gleichzeitig in ein tiefgründiges Gewand aus edlem Sherry hüllt.

Die Perle der Speyside und die Kunst der Fassauswahl

Die 1959 inmitten der malerischen Cromdale Hills errichtete Tormore-Destillerie gilt seit jeher als architektonisches und geschmackliches Juwel am Ufer des Spey. Für diese 16-jährige Abfüllung wurde der charakteristische, fruchtbetonte Brand einer gezielten Veredelung unterzogen: Die Reifung in einer Kombination aus Oloroso- und Cream-Sherryfässern verleiht dem Destillat eine außergewöhnlich vielschichtige Struktur. Durch den Verzicht auf Kältefiltration bleibt die ursprüngliche Textur und die aromatische Tiefe der gemälzten Gerste in ihrer reinsten Form erhalten.

Ein Wechselspiel aus dunklen Beeren und warmer Würze

Im Glas präsentiert sich der Malt in einem warmen Honigton und verströmt sogleich ein Bouquet von reifen Rosinen, Datteln und einer feinen Vanillenote, die von dezenten Zitrusanklängen begleitet wird. Am Gaumen entfaltet sich eine füllige Textur, bei der saftige Brombeeren und karamellisierte Früchte auf die wohlige Wärme von Backgewürzen treffen. Der Nachklang ist langanhaltend und elegant, geprägt von getrockneten Pflaumen und einem subtilen Hauch von Orange, der die sherrybetonte Süße perfekt ausbalanciert.

Zeitloser Genuss für anspruchsvolle Momente

Dieser Speyside Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von langer Reifezeit und intensiver Fassführung schätzen. Mit seinem kräftigen Alkoholgehalt von 46,8 % Vol. empfiehlt sich der Genuss pur bei Raumtemperatur, um das volle Spektrum der Aromen zu erfassen. In seiner tiefroten Präsentationsbox und dem klassisch-edlen Flaschendesign ist dieser Tormore zudem ein ideales Präsent für Liebhaber komplexer, fruchtiger Whiskys.

Keine Clynelish-keit: 100 Proof Edition für den deutschen Markt

Von den charaktervollen Clynelish Highland Malts kann man nie genug haben. Im Rahmen der Signatory Vintage 100 Proof Edition füllen wir daher ab jetzt kleine Batches exklusiv für unsere Kunden ab. Die Premiere gehört einem zwölfjährigen Preis-Genuss-Tipp, der in Sherry und New Wood Casks reifte.

Damit bietet der Clynelish 2013/2026 eine köstliche Alternative zu klassischen Bourbonreifungen, die den typisch wachsigen Clynelish-Charakter zwar klar erkennen lässt, ihn aber etwas kräftiger und würziger interpretiert. Auch ein Alleinstellungsmerkmal? Die unverbindliche Preisempfehlung von 55€.

Clynelish 2013/2026 – 12 y.o. – Oloroso Sherry & New Wood Casks – Sig 100 PROOF Edition Germany Exclusive #1

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Akzente von Zitrone und Orange verbinden sich harmonisch mit der Süße von Honig und feiner Vanille. Eine charakteristische Wachsnote und dezente Holznuancen verleihen dem Bukett eine elegante Struktur.

Geschmack: Vollmundiges Malz und cremiger Honig verschmelzen mit fruchtigen Orangennoten zu einem intensiven Körper. Die typische Wachstextur wird dabei von einer feinen Eichenwürze und Zitrusfrucht ideal ausbalanciert.

Nachklang: Der Nachhall zeigt sich ausdauernd mit trockenem Holz und einer Zitrusnote. Ein sanftes Zusammenspiel von wächsernen Noten und milder Honigsüße sorgt für einen harmonischen Ausklang.

Selten lässt sich die Verbindung zwischen handwerklicher Präzision und dem Einfluss markanter Reifungsprozesse so direkt im Glas ablesen wie bei diesem Clynelish. In der kupferfarbenen Flüssigkeit spiegelt sich nicht nur die Sonne der Highlands wider, sondern auch die Expertise von Signatory Vintage, die diesen Single Malt exklusiv für Kenner in Deutschland kuratiert haben. Es ist ein Whisky, der mit einer bemerkenswerten Intensität aufwartet und dabei den Charakter seiner Herkunft bewahrt.

Highland-Tradition und die Kunst der Fassauswahl

Die Clynelish Distillery ist unter Genießern für ihren einzigartigen, fast schon öligen Charakter berühmt. Dieser 12-jährige Single Malt, destilliert im Jahr 2013, reifte in einer spannenden Kombination aus Refill Oloroso Sherry und Virgin Oak Hogsheads. Während die Sherry-Fässer für eine subtile Fruchtigkeit sorgen, bringt das neue Holz Struktur und Tiefe in das Destillat. Signatory Vintage füllte diesen Tropfen im Rahmen der „100 Proof“-Serie mit kräftigen 57,1 % Vol. ab – selbstverständlich ungefiltert und in seiner natürlichen Farbe, um die volle aromatische Komplexität zu erhalten.

Ein Spiel aus Wachs, Honig und Zitrusnoten

Das Bouquet eröffnet mit einer einladenden Note von hellen Zitrusfrüchten wie Zitrone und Orange, die harmonisch von süßem Honig und Vanille unterstrichen werden. Am Gaumen entfaltet sich die für Clynelish so typische, seltene Wachsnote, die dem Whisky ein vollmundiges, fast cremiges Mundgefühl verleiht. Süßes Malz trifft auf eine feine Nussigkeit und milde Gewürze, die durch die Reifung im „New Wood“ an Komplexität gewinnen. Der Nachklang ist mittellang und elegant, wobei die wachsige Honigsüße noch lange von einer feinen Eichenwürze begleitet wird.

Ein exklusives Erlebnis für anspruchsvolle Entdecker

Dieser Whisky ist eine Empfehlung für alle, die das Besondere suchen und die charakterstarke Signatur der Highlands schätzen. Aufgrund seines hohen Alkoholgehalts bietet er ein enormes Potenzial für sensorische Entdeckungen: Probieren Sie ihn zunächst pur, um die volle Kraft der 100 Proof Edition zu erleben, oder geben Sie vorsichtig einige Tropfen Wasser hinzu, um die hellen Fruchtaromen weiter zu entfalten. Das klassische Design mit dem markanten „S“-Logo von Signatory Vintage auf dem cremefarbenen Etikett unterstreicht den Fokus auf den wertvollen Inhalt – ein ehrlicher, kraftvoller Single Malt für den besonderen Genussmoment.

Pfirsich, Karamell & Rauch: Heartgow Summer schmeckt wie ein Sommertag

Reife Früchte naschen, während der Saft über die Finger läuft. Den herzhaften Rauch von Gegrilltem genüsslich inhalieren. Sich mit einem cremigen Schoko-Karamelleis abkühlen. Mit dem Heartgow Summer fängt die Hercynian Distilling Co. die Essenz eines unbeschwerten Sommertages ein – und zwar nur für Kirsch-Kunden.

Die neueste Abfüllung aus der Seasonal Collection for Kirsch Import reifte in einer für die Harzer Brennerei überraschenden Fasskombination: Premium Rye Barrels treffen auf Moscatel Hogsheads aus der Region Málaga.

Wer eine der 384 Flaschen ergattert, darf sich auf ein üppig fruchtiges Erlebnis mit süßen Akzenten und rauchiger Würze freuen: Helle und exotische Früchte wie Pfirsich, Banane und Mandarine werden dabei eingerahmt von Karamell und Schokolade, überzogen von einer Wolke aus Rauch, Kaminholz und Räucherspeck.

Heartgow Summer 2026 – Hercynian Single Malt Whisky – 1st Fill Rye Whiskey & Malaga Moscatel Hogsheads

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Kirschen und sonnengetrocknete Rosinen prägen das Bukett, untermalt von der sanften Süße goldener Honigwaben. Ein Hauch von Vanille verleiht der Nase eine elegante Tiefe.

Geschmack: Markante Roggenwürze trifft auf die Fruchtigkeit dunkler Kirschen und die charaktervolle Note von Orange. Samtige Vanille und süße Rosinen sorgen für eine harmonische Struktur.

Nachklang: Das Finale ist geprägt von edlen Holznoten und einem langanhaltenden Echo von Vanille. Eine feine Honigsüße klingt zusammen mit getrockneten Früchten elegant aus.

Selten lässt sich das Zusammenspiel zweier gegensätzlicher Fasswelten so präzise im Glas ablesen wie bei diesem Single Malt aus dem Harz. Wenn die süße Opulenz des Südens auf die herbe Würze des Nordens trifft, entsteht ein Destillat, das die sommerliche Leichtigkeit mit einer bemerkenswerten Tiefe vereint.

Handwerkskunst aus dem Harz: Die Vermählung von Roggen und Malaga

Im beschaulichen Walkenried widmet sich die Hercynian Distilling Co. der Produktion charakterstarker Whiskys, die ihre Herkunft stolz nach außen tragen. Für den Heartgow Summer 2026 wählten die Kuratoren eine außergewöhnliche Reifungskombination aus 1st Fill Rye Whiskey Fässern und Malaga Moscatel Sherry Hogsheads. Diese 100 % handgefertigte Abfüllung basiert auf gemälzter Gerste und reifte bis zu ihrer Vollendung im Jahr 2026, um die würzigen Getreidenoten des Roggens mit der fruchtigen Eleganz des Sherrys zu verweben.

Ein Bukett von dunklen Früchten und rustikaler Würze

In hellem Bernstein schimmernd, offenbart der Whisky bereits in der Nase ein intensives Profil von reifen Kirschen und getrockneten Rosinen, die von einer feinen Vanillesüße untermalt werden. Am Gaumen entfaltet sich die ganze Komplexität der Fasswahl: Die für Rye typischen, würzigen Roggenbrotnoten treten hervor und treffen auf die honigsüße Textur des Malaga-Einflusses. Nuancen von Sternanis und eine dezente Orangenbitterkeit verleihen dem Tropfen Struktur, bevor er in einem langanhaltenden, holzig-würzigen Finale mit einem Hauch von Honig ausklingt.

Ein exklusives Sammlerstück für den bewussten Genuss

Dieser Single Malt ist mit einer Auflage von lediglich 384 Flaschen eine echte Rarität, die Kenner vor allem durch ihre Naturbelassenheit überzeugt. Er kommt ungefiltert und ohne Farbstoffe mit kräftigen 48,0 % Vol. in die Flasche, was die Aromenkonzentration spürbar erhöht. Das kunstvoll gestaltete Etikett mit floralen Motiven unterstreicht den saisonalen Charakter dieser Edition. Wir empfehlen, diesen Whisky pur bei Zimmertemperatur zu genießen, um die feine Balance zwischen Frucht und Würze in ihrer Gänze zu erfassen.

Exklusive Kompositionen: Bimber Whisky trifft musikalische Wegbereiter

Ihre Visionen prägen die musikalische Welt zum Teil schon seit dem 17. Jahrhundert: Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner und Johann Sebastian Bach sind die neuen „Giganten“, auf deren Schultern Bimber drei Exklusivabfüllungen für den deutschen Markt komponiert hat.

Das Single Cask Wolfgang – Tawny Port Cask würdigt einen Komponisten, dessen außergewöhnliches Talent sich schon in frühester Kindheit zeigte: Passend zur Brillanz, Eleganz und zeitlosen Genialität von Wolfgang Amadeus Mozart wurde der Whisky im Portweinfass ausgebaut.

Obwohl Richard Wagner eine kontroverse Persönlichkeit war, beeinflusste sein revolutionärer Ansatz die Welt der Oper nachhaltig. Seinen komplexen Harmonien und seiner kraftvollen Erzählweise zu Ehren erhielt Richard – PX Sherry Cask eine zusätzliche Reifung in einem einzelnen Pedro-Ximénez-Sherryfass.

Werke aus der Hand von Johann Sebastian Bach gehören bis heute zu den Grundpfeilern der klassischen Musik. Einer der bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte steht für Präzision, Struktur und Ausdruckskraft – bestmöglich verdeutlicht durch den rein im Bourbonfass Nr. 413 gereiften Johann – Bourbon Cask.

Bimber Single Malt London Whisky – Tawny Port Cask #554/51 – Shoulders of Giants – Wolfgang

Alkoholgehalt: 57.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Bimber Single Malt London Whisky – PX Sherry Cask #855/63 – Shoulders of Giants – Richard

Alkoholgehalt: 58.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Bimber Single Malt London Whisky – Ex-Bourbon Cask #413 – Shoulders of Giants – Johann

Alkoholgehalt: 56.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Exotische Ananas und Mango verschmelzen mit goldener Honigsüße zu einem ausdrucksstarken Bouquet, das von einer feinen Malznote untermalt wird.

Geschmack: Ein vielschichtiges Zusammenspiel von cremigem Karamell und Vanille wird durch lebhafte Zitrusakzente und eine präzise Pfefferwürze gekonnt strukturiert.

Nachklang: Das Finale hallt mit feinherber Eiche und langanhaltender Vanille nach, während ein Hauch von Zitrusfrucht für einen lebendigen Ausklang sorgt.

Die Philosophie der Bimber Distillery lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: Tradition trifft auf Innovation. Im Herzen Londons entsteht ein Whisky, der durch seine handwerkliche Präzision und die Leidenschaft seiner Schöpfer besticht. Die „Shoulders of Giants“ Edition ist eine Hommage an historische Größen, die mit ihrer Vision die Zukunft beeinflusst haben.

Eine Komposition aus Londoner Handwerk und barocker Präzision

Die Londoner Bimber Distillery steht für die Kunst, aus der Vergangenheit zu lernen, um die Zukunft des Whiskys zu gestalten. Diese Einzelfassabfüllung, gereift im Ex-Bourbon-Fass, ehrt das musikalische Erbe von Johann Sebastian Bach. Der im März 2026 abgefüllte Single Malt ist auf nur 262 Flaschen limitiert und exklusiv für den deutschen Markt bestimmt.

Tropische Fruchtintensität in bernsteinfarbener Robe

Das bernsteinfarbene Destillat entfaltet in der Nase eine exotische Fülle von reifer Ananas und Mango, getragen von süßem Honig und Vanille. Am Gaumen zeigt sich die Kraft der 56,9 % Vol. in einer ausgewogenen Struktur aus Karamell, lebendigen Zitrusnoten und einem Hauch von weißem Pfeffer. Dank der natürlichen Fassreifung ohne Kühlfiltrierung bleibt die volle aromatische Tiefe erhalten.

Ein charakterstarker Solist für Kenner

Dieser Single Cask Whisky ist ideal für Genießer, die eine intensive Verbindung von Frucht und Würze schätzen. Er entfaltet seine komplexe Architektur am besten pur bei Zimmertemperatur, wobei ein paar Tropfen Wasser weitere Nuancen der Eichenwürze freilegen können. Die kunstvoll gestaltete Verpackung, die Bach mit einem Manuskript zeigt, macht die Flasche zudem zu einem ästhetischen Highlight in jeder anspruchsvollen Sammlung.

Sherry-Torf-Geschenk: Caol Ila zum 50. Geburtstag von Kirsch Import

Hier dürfen Feinschmecker maritime Rauchnoten und dunkle Sherrytöne auspacken: Mit dem Caol Ila 2010/2026 präsentiert die Londoner Spirituoseninstitution Berry Bros. & Rudd ein exklusives Single Cask zum Kirsch-Jubiläum. Die UVP von glatt 100€ macht das Gesamtpaket komplett.

Die Einzelfassabfüllung verbrachte insgesamt 15 Jahre im Fass, inklusive Veredelung im Oloroso Cask. Im fassstarken Ergebnis übernimmt zunächst das Sherryfass die Bühne, bevor sich am Gaumen der typische Brennereicharakter mit trockenem, erdigem Rauch durchsetzt. Das kontrastreiche Zusammenspiel von Sherry und Torf wurde in nur 235 Flaschen angefüllt.

Caol Ila 2010/2026 – 15 y.o. – Oloroso Sherry Cask Finish #318381 (Berry Bros. & Rudd) – 50th Anniversary

Alkoholgehalt: 56.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert