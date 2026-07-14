Horse Soldier Bourbon eröffnet um 200 Millionen Dollar neue Brennerei in Kentucky

Der Bourbon Produzent, der zum Portfolio von Gallo (Käufer von Four Roses) gehört, begann mit dem Bau der eigenen Brennerei in Somerset, Pulaski County, Kentucky im Jahr 2021. Nun, 200 Millionen Dollar später kann man die Produktion von Ohio, wo der Whiskey zuvor produziert wurde, nach Kentucky verlegen, berichtet The Spirits Business.

Am Gelände der „American Freedom“ getauften Brennerei befinden sich nicht nur die Produktion, sondern auch ein Verkaufsbereich und Eventlocations. Ein „echtes“ Besucherzentrum gibt es noch nicht, es soll aber noch errichtet werden.

John Koko und seine Frau Elizabeth Pritchard-Koko haben die Marke 2015 gegründet, gemeinsam mit pensionierten Mitgliedern der Green Berets. John Koko, CEO von Horse Soldier Bourbon sagt:

“In many ways, this feels like coming home. Our journey began in Kentucky at Fort Campbell. Twenty-five years after 9/11, we’ve returned to build something we hope will endure for generations. Kentucky gave us a quiet place to build – not just a distillery, but a legacy. As citizen-soldiers, we were citizens first, and we remain citizens today. We believe our greatest contribution now is to build: a company, opportunities for others and a brand worthy of Kentucky’s Bourbon heritage. As America celebrates its 250th year, we’re honoured to add a small chapter to Kentucky’s extraordinary story.”

Die offizielle Eröffnungsfeier fand am 4. Juli, dem amerkianischen Unabhängigkeitstag, statt. Man will als Brennerei ein Treffpunkt für Bourbon-Fans, Touristen und Musikliebhaber werden. Zudem ist man jetzt bereits Teil des Kentucky Bourbon Trails.