Sie sind da: Erste Core Range Abfüllungen aus Tormore, der „Pearl of Speyside“

Das Warten ist vorbei: Die Speyside-Brennerei Tormore hat – nach der Übernahme durch Elixir Distillers – ihre Core Range veröffentlicht, und Kirsch Import hat die drei Abfüllungen nach Deutschland in den Handel gebracht. Neben dem Tormore 16yo und dem Tormore 12yo gibt es auch den Tormore Timeless, der ohne Altersangabe, aber ebenfalls mit dem typisch fruchtigen Tormore-Geschmack in die Flasche gekommen ist.

Allen drei Whiskys ist nicht nur das neue Design für die Flasche und die Label gemeinsam, sondern auch ein attraktiver UVP, der bei 34,90 Euro beginnt und beim Tormore 16yo bei 79,90 Euro endet.

Die drei Abfüllungen sind ab sofort im deutschen Handel zu finden – wer sich vorher noch über den Geschmack informieren will, der findet hier eine Verkostung von Serge Valentin:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Tormore startet in ein neues Kapitel:

Elixir Distillers präsentieren erste Core Range mit Fokus auf den fruchtig-eleganten Charakter der Speyside-Brennerei

Stuhr, 14.07.2026 – Jahrzehntelang war Tormore vor allem Kennern ein Begriff: als fruchtig- eleganter Speyside Single Malt, der in zahlreichen renommierten Blends Verwendung fand.

Mit der Übernahme durch die Elixir Distillers im Jahr 2022 begann jedoch ein neues Kapitel. Nun präsentiert die 1959 gegründete Brennerei eine eigene dreiteilige Core Range – und rückt damit ihren charakteristischen Hausstil konsequent in den Mittelpunkt.

Mit Tormore Timeless, Tormore 12 y.o. und Tormore 16 y.o. verfolgen die Elixir Distillers eine klare Vision: Der charakteristische Brennereistil soll wieder das Herzstück der Marke werden. Helle Fruchtaromen, Eleganz und Balance stehen im Mittelpunkt. Fassreifungen dienen dabei nicht als Selbstzweck, sondern unterstreichen den Hausstil.

„Tormore besitzt einen der fruchtigsten New Makes der Speyside, geprägt von reifen Birnen und saftigen Pfirsichen. Mit der neuen Core Range macht unser langjähriger Partner Elixir Distillers genau diesen Charakter wieder sichtbar. Wir freuen uns, diesen vielversprechenden Prozess begleiten zu dürfen.“ Christoph Kirsch, Geschäftsführer von Kirsch Import

Eine neue Generation Tormore

Nicht nur geschmacklich nimmt Tormore eine Sonderstellung ein. Die Brennerei wurde 1959 als eigenständiges Dorf für ihre Mitarbeitenden errichtet und gilt mit ihren denkmalgeschützten weißen Gebäuden bis heute als eine der architektonisch eindrucksvollsten Destillerien Schottlands. Als Single Malt blieb Tormore dennoch lange überwiegend im Verborgenen. Whisky-Fans können ihn mit der neuen Core Range wiederentdecken.

Den Einstieg bildet Tormore Timeless, ein zugänglicher Single Malt, der überwiegend in Bourbonfässern reift. Seine frischen Noten von Vanille, Zitronenschale und Pfirsichtee eignen sich sowohl für den Purgenuss als auch in Highballs.

Der Tormore 12 y.o. reift in einer Kombination aus Bourbon-, Cream-Sherry- und getoasteten American-Oak-Fässern und verbindet Noten von Pfirsich, Vanillecreme und pochierten Birnen mit sanfter Würze.

Inspiriert von oldschool Whiskys aus Sherryfässern der 1980er-Jahre, behält der Tormore 16 y.o. nach Reifung in Cream- und Oloroso-Sherryfässern aus amerikanischer und europäischer Eiche seine typische Fruchtigkeit. Aromen von Brioche mit Gewürzbutter, Datteln, Zitronenöl, Heidelbeerkonfitüre und Vanillefudge treffen auf eine cremige Textur und feine nussige Würze.

Fokus auf Herkunft statt Fassdominanz

Mit der neuen Range schlägt Elixir Distillers bewusst einen anderen Weg ein als viele aktuelle Veröffentlichungen. Im Mittelpunkt steht nicht eine möglichst intensive Fassprägung, sondern Abfüllungen, die ihre Herkunft erkennen lassen. Die verschiedenen Fassarten – von First Fill Bourbon bis Oloroso von kleinen spanischen Produzenten – wurden daher gezielt so ausgewählt, dass sie den eleganten Brennereicharakter bereichern.

Die Core Range im Überblick:

Tormore Timeless

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Fasstyp: First Fill & Refill Bourbon Casks, Sherry Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

UVP: 34,90€

Tormore 12 y.o.

Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, Cream Sherry Casks, Toasted American Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Weder gefärbt noch kühlfiltriert

UVP: 49,90€

Tormore 16 y.o.

Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Fasstyp: Oloroso Sherry Butts, Cream Sherry Casks 46,8% vol.

0,7 Liter

Weder gefärbt noch kühlfiltriert

UVP: 79,90€

Über Tormore

Tormore wurde 1959 am Rand des Cairngorms National Park gegründet und gilt als eine der architektonisch eindrucksvollsten Brennereien Schottlands. Seit 2022 gehört sie zum Familienunternehmen Elixir Distillers. Mit der neuen Core Range aus Timeless, 12 y.o. und 16 y.o. beginnt für die als „Pearl of Speyside“ bekannte Destillerie eine neue Ära, in der ihr eleganter, fruchtbetonter Hausstil wieder konsequent im Mittelpunkt steht.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.