Er übernahm den Posten im Jahr 2019 – nun, nach siebeneinhalb Jahren zieht sich der Präsident und CEO von Brown-Forman, Lawson Whiting, in die Pension zurück.

Lawson Whiting

Das Board ist nach eigenen Angaben bereits auf der Suche nach einem Nachfolger, hat aber bislang keine Entscheidung getroffen. Man wolle sowohl interne als auch externe Optionen prüfen.

“On behalf of the Board and the Brown family, I want to thank Lawson for his nearly 30 years of dedication to Brown-Forman. Lawson has been a steadfast steward of founder George Garvin Brown’s vision – leading this company through an era of macro challenges and change with a clear and consistent vision for building the most premium portfolio in the industry … Under Lawson’s leadership, Jack Daniel’s extended its presence into new international markets and categories, Woodford Reserve grew into the world’s leading super-premium American whiskey, and our founding brand, Old Forester, tripled in volume and increased net sales six-fold over the last decade. Today, Brown-Forman’s portfolio is one of the most respected in the global spirits industry. The Board is deeply grateful for his leadership and his commitment to the people and brands of Brown-Forman.” Marshall B. Farrer, Chairman Brown-Forman

Auch Whiting äußert sich zu seinen 30 Jahren im Konzern:

“It has been the privilege of a lifetime to lead Brown-Forman. From my earliest days with the company to my time as CEO, my tenure has been defined by the extraordinary people I have worked alongside. We are entering this transition from a position of strength. Brown-Forman has principled leadership, a foundation of iconic brands, and a global team with immense depth and talent. I have every confidence that the succession process will surface the right leader for Brown-Forman’s next generation of growth, and I look forward to supporting a seamless handoff that ensures our momentum never wavers.”

Der Abgang und Wechsel kommt für das Unternehmen in einer schwierigen Zeit, in der man für das laufende Finanzjahr einen stagnierenden organischen Nettoumsatz wie auch einen Rückgang des organischen Betriebsergebnis um 3-5% erwartet. Die Aktien fielen seit dem Amtsantritt von Withing von 47 Dollar auf 26,25 Dollar gestern.