Serge verkostet: Vier Tormore (darunter die drei neuen Abfüllungen)

In diesen Tagen sind die drei neuen Abfüllungen aus der Speyside-Brennerei Tormore auf den Markt gekommen, heute hat sie Serge Valentin – neben einer unabhängigen Abfüllung von Douglas Laing – im Glas.

Wir übrigens auch, vorgestern, als Sukhinder Singh, Whiskylegende und Besitzer der Brennerei, die neuen Bottlings einer Runde von Bloggern und Journalisten online in einem Videotasting vorstellte. Serge bewertet den 12yo und den 16yo gleich gut, und sieht den Timeless, die alterslose Abfüllung, etwas dahinter. Hier in der Redaktion würden wir den Timeless aber gleichwertig, wenn nicht sogar ein ganz klein wenig besser als die beiden Abfüllungen mit Altersangaben bewerten – das mag aber an unserer momentanen, vielleicht sommerinduzierten, Vorliebe für unkomplizierte Trinkwhiskys liegen. Gefallen finden sie aber alle bei Serge genauso.

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Hier die Wertungen der Verkostung in unserer Tabelle:

Abfüllung Punkte