Tastillery veröffentlicht Legendary Casks #5 „Morgan“

Mit einer neuen Abfüllung aus ihrer Legendary Casks Serie unter dem Namen „Morgan“ meldet sich Tastillery vor dem Wochenende bei Whiskygenießern – ein acht Jahre alter Linkwood, der zunächst in Ex-Madeira Fässern reifte, bevor er ein acht Monate dauerndes Finish in ex-Isle of Skye Fässern erhielt. 253 Flaschen dieses Whiskys sind abgefüllt worden und sind nun im Online-Shop von Tastillery zu haben, der Verkaufspreis liegt bei 79,90 €.

Hier alle Infos zum Legendary Casks #5 „Morgan“, inklusive der Tasting Notes:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

LEGENDARY CASKS #5 – MORGAN

KANN DENN LIEBE SÜNDE SEIN?

Die pure Verführung aus der Artus-Saga

11 Jahre alter Linkwood in Ex-Madeira-Fässern gereift

8 Monate in Ex-Isle of Skye-Fässern gefinished

Mit 52,8% Vol. abgefüllter Single Cask Whisky

Sündhaft süß und fruchtig, mystisch wie die Nebel von Avalon

Weltweit limitiert auf nur 253 Flaschen

Um keine andere Figur aus der Artus Saga ranken sich mehr widersprüchliche Legenden als um Morgan La Fey. War Sie nun Arturs Geliebte, seine Halbschwester oder beides? Hat sie neben dem König von Camelot auch seinen besten Freund Lancelot verführt? Lernte sie von Merlin die Kunst der Magie und wurde später zu seiner Rivalin? Fest steht nur eines: Wenn es um Geheimnisse und Verführung geht, ist sie die perfekte Namenspatin für die Nummer 5 unserer Legendary Casks. „Morgan“ ist ein Single Cask Whisky, der in Linkwood destilliert wurde. Nur selten bekommt man die Gelegenheit, einen Single Malt aus dieser Speyside-Destille zu probieren, denn 98 Prozent der Produktion wandern in die großen Blends von Diageo. Normalerweise reift der Linkwood ganz klassisch in ehemaligen Bourbon-Fässern, doch für das rote Glühen und die aromatische Tiefe von Morgan wurde er elf Jahre in frischen, ehemaligen Justinos Madeira Fässern gelagert.

Zur verführerischen Vollendung gelangte diese Einzelfassabfüllung durch das Finish in Dauben von der Isle of Skye (TA). Die salzige Gischt der schottischen Küste und die nebligen, duftenden Schwaden der hiesigen Moorlandschaft erinnern an das legendäre Avalon, wo Morgan laut der Saga Ihren verletzten Halbbruder Arthur gepflegt hat. Vielseitig, komplex und voller ungezähmter, magischer Kraft – macht euch euer eigenes Bild von Morgans legendären Fähigkeiten!

TASTING NOTES:

An der Nase: Die ersten Eindrücke an der Nase sind süßer Honig und ein floraler Duft wie von einer frisch gemähten Blumenwiese. Lasst Morgan etwas auf euch wirken und ihr werdet den Fasseinfluß als intensive, mineralische Würze vernehmen können. Da wartet noch einiges mehr auf uns als ein Honigtopf.

Auf der Zunge: Geradezu brachial liefert der Single Cask Malt eine rote Wucht, die man von einem Linkwood nie erwartet hätte. Die Ex-Madeira-Fässer liefern eine mundfüllende Öligkeit und den Geschmack von cremigem Kirschjoghurt. Je mehr Morgan den Gaumen auskleidet, desto deutlich tritt das Finish zutage. Zarte Noten von mediterranem Rauchsalz und das Aroma von frischem Leder treten zutage und erschaffen eine tiefe Komplexität.

Der Nachklang: Jetzt tritt der Power des Fasses zutage. Herrlich harmonische Eichenwürze, Milchschokolade und kräftiges Johannisbeergelee vereinen sich zu einem mittellangen Gesamteindruck, der angenehm ausklingt und ein verwegenes Lächeln zurücklässt. So wie unsere Morgan auf dem Label!

Die streng limitierte Sammleredition kann ab sofort in unserem Onlineshop bestellt werden unter:

Weitere Abfüllungen der Legendary Casks sind bereits in Vorbereitung.