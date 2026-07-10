SLYRS Fifty One bei Meininger’s International Spirits Award ISW 2026 als bester Whisky Deutschlands ausgezeichnet

Die Destillerie SLYRS freut sich über insgesamt drei Auszeichnungen beim Meininger’s International Spirits Award ISW 2026 – darunter auch den Titel „Deutscher Whisky des Jahres 2026“. Dieser Titel ging an den SLYRS Fifty One, zwei weitere Whiskys der Brennerei am Schliersee konnten Goldmedaillen erringen.

Alles dazu hat SLYRS in einer Aussendung für Sie zusammengestellt:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Deutschlands bester Whisky kommt aus den bayrischen Alpen

Ausgezeichnete Qualität entsteht nicht zufällig. Seit über 25 Jahren steht SLYRS für Whisky-Handwerk aus den Bayerischen Alpen – geprägt von regionalen Rohstoffen, schonender Destillation, sorgfältiger Fassreifung und einem kompromisslosen Qualitätsanspruch. Dass dieser Weg überzeugt, zeigt die aktuelle Auszeichnung beim Meininger’s International Spirits Award / ISW, einem der renommiertesten Spirituosenwettbewerbe Europas. In unabhängigen Blindverkostungen wurde der SLYRS Single Malt Whisky Fifty One mit dem den Titel „Deutscher Whisky des Jahres“ und Gold ausgezeichnet. Zusätzlich wurden auch noch zwei weitere SLYRS Whiskys mit Gold prämiert.

Für uns sind diese Auszeichnungen mehr als Awards. Sie bestätigen, was jeden SLYRS Whisky ausmacht: echtes Handwerk, alpine Herkunft und unverwechselbaren Bavarian Mountain Whisky.

Deutscher Whisky des Jahres

Mit dem SLYRS Single Malt Whisky Fifty One wurde der kraftvolle Charakter des Bavarian Mountain Whisky eindrucksvoll ausgezeichnet. Neben einer Goldmedaille beim Meininger’s International Spirits Award (ISW) erhielt er zudem die höchste nationale Auszeichnung der Kategorie und wurde zum „Deutschen Whisky des Jahres“ gekürt. Mit seiner erhöhten Trinkstärke von 51 % vol., intensiven Aromen und außergewöhnlichen Tiefe steht der Fifty One für kompromisslose Qualität, handwerkliche Präzision und die konsequente Weiterentwicklung der SLYRS Philosophie. Die Auszeichnung bestätigt den Anspruch von SLYRS, Whiskys auf höchstem Niveau zu schaffen – aus den Bayrischen Alpen, für Genießer in aller Welt.

Gold: SLYRS Single Malt Whisky Classic

Der SLYRS Single Malt Whisky Classic steht wie kein anderer für den Ursprung der Marke und den unverwechselbaren Charakter des Bavarian Mountain Whisky. Gereift in Fässern aus amerikanischer Weißeiche, vereint er feine Vanille- und Karamellnoten mit malziger Süße, fruchtigen Akzenten und einer dezenten Würze. Die Goldmedaille beim Meininger’s International Spirits Award bestätigt eindrucksvoll die konstant hohe Qualität des Whiskys, der seit über zwei Jahrzehnten das Herzstück des SLYRS Sortiments bildet.

Gold: SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish

Der SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish wurde beim Meininger’s International Spirits Award (ISW) ebenfalls mit Gold ausgezeichnet. Nach seiner Reifung in Fässern aus amerikanischer Weißeiche erhält er durch das Finish in ausgewählten Rumfässern zusätzliche fruchtige und exotische Aromen. Die Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität und die gelungene Verbindung des klassischen SLYRS Charakters mit den feinen Einflüssen der Rumfassreifung.

Handwerk und Qualität

Hinter den ausgezeichneten Whiskys steckt konsequente Handwerkskunst. Von der Auswahl hochwertiger Rohstoffe über die schonende Destillation bis hin zur sorgfältigen Fassreifung entsteht jeder SLYRS Whisky mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail. Erfahrung, sensorisches Know-how und kompromisslose Qualitätsstandards prägen jeden einzelnen Produktionsschritt – und bilden die Grundlage für Whiskys, die national Maßstäbe setzen.