Der SLYRS Zugspitz Whisky ist zurück – nochmals 120 Flaschen im Webshop erhältlich

Den SLYRS Zugspitz Edition gab es nur mehr oben auf Deutschlands höchsten Berg, der Zugspitze. Weil aber laut SLYRS die Fans darum baten, einige der 692 Flaschen auch für Leute zugänglich zu machen, die nicht ganz nach oben wollten, hat man sich bei der Brennerei dazu entschlossen, 120 Flaschen ins Tal und in den Webshop zu bringen.

So ist der SLYRS Zugspitz Edition ab 24. Juli um 10:00 auch im Webshop der Destillerie erhältlich – solange der Vorrat reicht. Alle Infos dazu samt der Tasting Notes können Sie hier nachlesen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Ihr habt gefragt. Wir haben es möglich gemacht!

Eigentlich ist die SLYRS Single Malt Whisky Mountain Edition „Zugspitz Whisky“ exklusiv auf Deutschlands höchstem Berg erhältlich. Doch eines hat uns in den vergangenen Monaten immer wieder erreicht: Eure Nachrichten. Eure Fragen. Eure Bitte, den Zugspitz Whisky noch einmal online verfügbar zu machen.

Gemeinsam mit der Zugspitzbahn haben wir deshalb beschlossen, unserer SLYRS Community in diesem Sommer ein ganz besonderes Highlight zu ermöglichen: Einmalig werden weitere 120 Flaschen im SLYRS Webshop erhältlich sein.

Nach fünf Jahren Reifung in amerikanischer Weißeiche erhielt dieser außergewöhnliche Single Malt ein weiteres Jahr Reifezeit auf 2.962 Metern Höhe. Geprägt von den einzigartigen klimatischen Bedingungen der Zugspitze entstand ein Whisky mit alpinem Charakter, außergewöhnlicher Tiefe und einer besonderen Verbindung zu einem der eindrucksvollsten Orte der Alpen.

SLYRS Zugspitz Edition – gereift, wo Deutschland am höchsten ist

Dieser außergewöhnliche Single Malt Whisky basiert auf dem gleichen Ursprungsdestillat wie unser SLYRS Classic, entfaltet jedoch auf der Zugspitze seine ganz eigene Persönlichkeit. 2020 traditionell destilliert, reifte er zunächst fünf Jahre in handverlesenen American White Oak Fässern, bevor er im November 2024 auf 2.962 Metern Höhe auf der Zugspitze in drei exklusiven Fassvarianten weiter lagerte: Amarone, Marsala und Pineau des Charentes Rouge. Die Höhenlage, die klare Bergluft und das einzigartige Klima machen diese Edition zu einer der höchsten und außergewöhnlichsten Whiskyabfüllungen Deutschlands.

Im Unterschied zur SLYRS Mountain Edition entfaltet dieser Whisky keinen rauchigen Buchenholzcharakter, sondern überzeugt durch feine, fruchtige Noten und eine elegante, vielschichtige Aromatik. Streng limitiert auf 692 Flaschen – ein echtes Sammlerstück für Genießer.

Tasting Note

Geschmack: Harmonisch und elegant, fruchtige Süße trifft auf samtige Würze, dezente Holznuancen aus den drei Fassarten, dabei weich und rund

Geruch: Reife rote Früchte, Amarone-Trauben, Nuancen von Marsala und feiner Vanille, begleitet von zarten Nussnoten

Nachklang: Lang anhaltend, warm und samtig, mit einem leichten Hauch von Beeren und Schokolade im Ausklang

Erhältlich ab 24. Juli 2026 um 10:00 Uhr im Webshop von SLYRS

Für alle, die sich diesen besonderen Bavarian Mountain Whisky noch sichern möchten: Das ist Eure Gelegenheit.