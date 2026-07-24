Port of Leith Distillery bringt Old Fashioned in der Dose – mit Sherry statt Zucker und Bitters

Nachdem die Port of Leith Distillery zu Beginn des Monats bereits ihren Table Whisky in der Dose vorgestellt hat (wir berichteten hier), kommt man nun mit einer weiteren Dose zu 100ml auf den Markt: Der Velvet Old Fashioned ist aber nicht nur ein Old Fashioned, sondern hat einen gewissen Twist. Man hat bei ihm die Bitters und den Zucker durch einen PX-Sherry und einen Hauch Salz ersetzt und, die dem Table Whisky hinzugefügt wurden.

Der mit 32% Alkoholstärke abgefüllte Old Fashioned ist dafür gedacht, entweder direkt aus der Dose getrunken zu werden – oder man gießt ihn über Eis und dekoriert das Ganze mit einer Orangenzeste. Kosten für den Spaß: 6,50 Pfund.

Vaibhav Sood, Head of Whisky bei der Port of Leith Distillery dazu:

“The Old Fashioned is one of whisky’s great cocktails, and we wanted to bring it into the Table Whisky world without losing any of its character. Pairing our single grain with Pedro Ximénez sherry gives it this rich toffee, gingerbread and dark chocolate depth, with a finish that goes on for ages. “Whether you’re pouring it properly over ice or cracking one open straight from the can, it’s ready when you are.”

Seitens der Destillerie deutet man an, dass man die Serie mit Drinks aus der Dose weiter fortsetzen könnte, immer mit ihrem Table Whisky Single Grain als Basis.

Unser Tipp: Am Besten schmeckt der Velvet Old Fashioned garantiert auf der Besucherterrasse der vertikalen Brennerei in Edinburgh, wo zum Geschmack noch die fantastische Aussicht dazukommt…