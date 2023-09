Port of Leith Distillery eröffnet

Wir konnten bereits schon einen kurzen Blick dank unseres Lesers Alexander Riehn vom The Dram Shop in Garmisch-Partenkirchen in diese neue Brennerei in Edinburgh werfen (die Bilder-Galerei der Port of Leith Distillery finden Sie hier). Ab heute hat die Whisky-Destillerie auch für die weitere Öffentlichkeit ihre Türe geöffnet.

Port of Leith Distillery im Mai 2023. Bild: The Dram Shop Garmisch-Partenkirchen

Vor über einem Jahrzehnt entwickelten die beiden Mitbegründern der Port of Leith Distillery, Ian Stirling und Paddy Fletcher, die Idee der Whisky-Brennerei am Hafen von Leith. Im November 2020 begannen dann die Arbeiten an der Baustelle, die Pandemie verzögerte diese zunächst. Heute kann also die Fertigstellung der £12 Millionen (fast 14,5 Millionen €) neue Brennerei gefeiert werden. Eine Million Flaschen Single Malt Whisky sollen hier pro Jahr zukünftig produziert werden.

Die erste vertikale Whiskybrennerei Großbritanniens (aufgrund der geringen Größe des Baugrundstück mussten die Produktionsabschnitte vertikal angelegt werden) erwartet in diesem Jahr 25.000 Besuchende, die Zahl soll bis 2025 auf 160.000 pro Jahr steigen. Ab dem 11. Oktober können Touren in der Port of Leith Distillery gebucht werden, die Touren kosten £26 (knapp 30 €) pro Person. Zusätzlich bietet die Brennerei eine Mezzanine-Bar im obersten Stockwerk mit 360-Grad-Aussicht auf die Umgebung, eine vom Boden bis zur Decke reichende Whiskybar und eine Auswahl an kleinen Gerichten mit lokalen Zutaten.