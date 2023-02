Port of Leith Distillery sucht Personal

Das Unternehmen Muckle Brig, als Eigentümer und Betreiber, kann in diesem Jahr endlich die Port of Leith Distillery in Edinburgh – es wird die wohl erste vertikale Destillerie Großbritanniens – endlich eröffnen. Das bisher 18-köpfige Team soll aufgestockt werden, in diesem Jahr möchte das Unternehmen noch 53 Stellen neu besetzen. Hauptsächlich geht es hier um Arbeitsplätze in der Port of Leith Distillery, ein kleiner Teil der Stellen gehört zur Lind & Lime Gin Distillery, die auch zu Muckle Brig gehört und sich ebenfalls in Edinburgh befindet. Gesucht wird Personal für die Bereiche Gastgewerbe und Tourismus, digitales Marketing, Produktion, Geschäftsentwicklung und Finanzen. Die beiden Gründer und CEOs, Paddy Fletcher und Ian Sterling, stellen in einem kurzen Video aus dem letzten Jahr, veröffentlicht auf dem Kanal von The scotsman auf dailymotion, ihr Unternehmen sowie die neue Destillery am Hafen von Leith vor. Wie und wo Sie sich bewerben können, entnehmen Sie bitte der Muckle Brig-Website (auch wenn hier die neu zu vergebenen Stellen nicht aufgelistet sind).