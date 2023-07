Whisky im Bild: Einblicke in die Port of Leith Distillery kurz vor der Fertigstellung

Unser Leser Alexander Riehn von The Dram Shop in Garmisch-Partenkirchen hat auf unseren gestrigen Beitrag über die Port of Leith Distillery in Edinburgh und ihren neuen Head of Whisky reagiert und uns Bilder sowie Infos von einem Besuch dort vor einigen Wochen gesendet, mit der freundlichen Erlaubnis, diese mit Ihnen zu teilen. Und das machen wir natürlich sehr gerne.

Hier also die Anmerkungen von Alexander und seine Bilder über die vertikale Brennerei, die die Schwerkraft für sich arbeiten lässt: