Neu bei Rum Exchange: Element Fusion Series R/1.0 Irish Whiskey und Lore Irish Single Malt R/1.0

Mit Element Irish Whiskey betritt eine neue Abfüllungsserie irischer Whiskeys den Markt – das Verdienst von „Rum Exchange“ einem österreichischen Händler von Premium-Spirituosen. Zunächst stehen zwei Abfüllungen zur Verfügung, aber insgesamt wird es drei Linien mit jeweils meheren Bottlings geben

Was die beiden ersten Abfüllungen können, erklärt die nachfolgende Presseaussendung, die wir gerne mit Ihnen teilen. Gastronomie und Handel finden unter ihr eine Kontaktmöglichkeit:

NEU bei RUM EXCHANGE: ELEMENT IRISH WHISKEY – Jung, hip und von höchster Qualität

Der Premium-Spirituosen Händler „Rum Exchange“ lässt mit einer neuen Marke aufhorchen: Element Irish Whiskey präsentiert sich abseits vom Mainstream und spricht eine neue Generation an Whiskey-Enthusiasten an.

Element Irish Whiskey – die spannende Alternative zu klassischem Irish Whiskey

Ein Whiskey für Menschen mit dem Blick für das Besondere. Das außergewöhnliche Geschmackserlebnis entsteht durch jahrelange Reifung in vier unterschiedlichen Holzfässern. Ideal, um eine neue Generation an Genussmenschen zu inspirieren. Das Statement ist klar: Ein Whiskey für abenteuerlustige Persönlichkeiten, die Premium-Qualität schätzen. Element Irish Whiskey richtet sich an eine junge Zielgruppe, die nach einzigartigen Genussmomenten strebt.

Bei der Ultimate Spirits Challenge 2023 rankt Element Irish Whiskey mit grandiosen 92 Punkten unter den zehn besten Blended Irish Whiskies.

Element Irish Whiskey präsentiert sich reichhaltig, ausgewogen und geschmeidig im Geschmack. Völlig frei von rauchigen oder torfigen Noten. Der Charakter eröffnet sich sowohl Whiskey-Neulingen, ist aber auch für den erfahrenen Gaumen spannend. Ein Whiskey der pur als auch im Cocktail überzeugt.

Eine Markstudie aus dem Jahr 2022 ergibt: 78 % der Befragten bevorzugen Element Irish Whiskey gegenüber traditionellen Irish Whiskey Marken. Damit liegt Element Irish Whiskey ganz klar im Trend.

Element Irish Whiskey – kombiniert Vergangenheit und Zukunft, um Genusserlebnisse bahnbrechend auf ein höheres Level zu heben.

Element Fusion Series R/1.0

Ein Blend aus fünf Premium-Whiskeys, dreifach destilliert.

Bei diesem Whiskey handelt es sich um eine Fusion herausragender irischer Whiskeys aus unterschiedlichem Getreide, Jahren und Fässern. Das außerordentliche Ergebnis ist eine Balance aus frischen Blüten und tropischen Früchten mit einer samtigen Textur von reichhaltiger Sahne, Vanille und Schokolade.

In höchstem Maße abenteuerlich und anspruchsvoll.

Lore Single Malt R/1.0

Inspiriert vom traditionellen Irish Whiskey handelt es sich hier um eine streng limitierte, von Hand nummerierte Abfüllung für moderne Genießer.

Dieser außergewöhnliche Single Malt wurde in ehemaligen Bourbon-, Madeira- und Süßer-Muskateller-Fässern gereift. Alle handverlesen, um einen sanften Whiskey voller Tiefe und Charakter zu schaffen.

Mehr Infos:

Rum Exchange Trading Company e.U.

Bündtlittenstraße 3f

A-6850 Dornbirn

Phone +43 699 183 852 96