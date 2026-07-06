Die Port of Leith Distillery verkauft ihren Table Whisky jetzt auch in Dosen.

Die Port of Leith Distillery in Edinburgh geht beim Absatz ihres Whiskys neue Wege: Ihr hochgelobter Table Whisky, ein im Jahr 2023 erstmals vorgestellter Single Grain, der übrigens seit 1. Juni in Deutschland im Vertrieb von Sprithöker zu haben ist, wird nun auch in kleinen 100ml-Dosen angeboten. Der Single Grain für den Table Whisky stammt übrigens aus Edinburgh und wurde in neuen Eichenfässern und Sherryfässern verblendet.

Die Dosen zum Preis von 6,50 Pfund sind – und das ist wichtig anzumerken – keine Ready To Drink-Mischungen, sondern mit vollen 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Der Single Grain stammt aus Edinburgh und wurde in neuen Eichenfässern und Sherryfässern verblendet. Gedacht sind sie für den Konsum von zwei 5cl-Serves, entweder gekühlt unverdünnt aus der Dose, über Eise oder mit Ginger Ale zu einem Longdrink vermischt.

Unkompliziertes Genießen steht also hinter der Dose – wie auch Vaibhav Sood, Head of Whisky in der Port of Leith Distillery sagt:

Table Whisky has always been about making Scotch whisky feel uncomplicated and approachable, without compromising on flavour. We wanted to create a whisky people could enjoy however they prefer, whether that’s neat, over ice or mixed. “The can is simply another expression of that same idea. It’s the same whisky, just in a format that fits more occasions. Whether you’re at home or travelling further afield, you can now quite literally take the table with you.”

Der Erfinder des Whiskys in Dosen ist die vertikale Destillerie in Edinburgh übrigens nicht – schon 2022 startete Two Stacks in Irland mit „Dram in a Can“ und hat das Angebot bis heute ausgeweitet.