Neu: Glenturret 21yo Deux Terrains – limitiert auf 500 Flaschen

Die Destillerie Glenturret im schottischen Highland hat eine neue, 21 Jahre alte Abfüllung herausgebracht, die unter dem Titel Glenturret 21yo Deux Terrains die schottischen Highlands und die Weingärten im Bordeaux vereinen will.

Die auf 500 Flaschen limitierte Abfüllung tut das durch die Auswahl der Fässer: Der Whisky begann seine Reise in Sherry-seasoned oak casks, um dann für einen nicht auf der Webseite der Brennerei enthüllten Zeitraum in Sauternes-Weinfässer des Château Lafaurie-Peyraguey – Premier Grand Cru Classé of 1855 nachgereift worden zu sein. Herausgekommen sei, so Lalique, die Besitzer der Destillerie, „ein Whisky, der nicht von Eingreifen, sondern von der Zeit geprägt wurde“. In den Tasting Notes von Whisky Maker Bob Dalgarno schlägt sich das so wieder:

Bright pineapple opens with a poised aromatic lift, followed by caramelised apple lightly dusted with gentle spice. Gradually, layers of vanilla and seasoned oak reveal themselves. Warm wood spices unfold alongside ginger and sweet cinnamon, balanced by notes of ripening citrus. The texture remains soft and fruit-led, carrying through to a refined finish of toasted oak.

Knapp 900 Euro muss man für eine der 500 Flaschen auf den Tisch legen, entweder im Online-Shop der Brennerei (dort kommen für den Versand noch weitere Kosten hinzu) oder vor Ort in der Destillerie.