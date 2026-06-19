Sie stammen alle aus einer einzigen Sammlung und bilden die Zeit zwischen 1960 und der Übernahme der Destillerie durch Lalique ab: Fast 80 Bottlings aus der Highland-Brennerei Glenturret werden im Auktionshaus Catawiki online versteigert. Die Sammlung ist sehr breit aufgestellt und umfasst auch Miniaturen.

Bis Sonntag haben Sie noch die Möglichkeit, auf die verschiedenen Lots mitzubieten – mehr über die Auktion können Sie hier erfahren:

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Umfangreiche Sammlung alter Glenturret Bottlings wird bis Sonntag auf Catawiki versteigert

Die außergewöhnlichste Glenturret-Auktion, die es seit vielen Jahren gegeben hat, ist in dieser Woche Teil der Whisky & Spirits Auktionen bei Catawiki.de.

Diese einzigartige Glenturret-Sammlung umfasst alte und exklusive Abfüllungen aus der Zeit vor der Lalique-Ära. Es handelt sich um die umfassendste Zusammenstellung von Abfüllungen, viele Jahre nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung durch die Brennerei, deren Produktionsvolumen stets sehr gering war.

Die seltenen Jahrgangsabfüllungen sowie die nummerierten, limitierten Einzelfass-Editionen, die ausschließlich vor Ort in der Brennerei verkauft wurden und die Standard-Abfüllungen in nur kleiner Stückzahl aufgelegt, spiegeln die Destillationen der fünf Dekaden von den 1960ern bis zu den frühen 2000er Jahren eindrucksvoll wider.

Dies ist eine ideale Gelegenheit, spezielle Whisky-Geschichte in der Flasche zu erwerben, entweder, um eine Glenturret-Sammlung zu beginnen, oder Lücken in einer bestehenden Sammlung zu schließen.

Link zur Auktion: https://www.catawiki.com/en/a/1240697-the-glenturret-single-seller-auction

Über Catawiki

Jede Woche dienstags, aber vornehmlich freitags startet Catawiki über 40 Auktionen im Bereich Whisky, Rum, Cognac & Armagnac, Craft Beer sowie Fine Spirits & Liqueurs. Die Laufzeit ist mit 5 bis zu 11 Tagen sehr kurz. So gibt es in kurzem Rhythmus immer wieder neue tolle Flaschen zu entdecken, wie in dieser Woche die Flaschen in der Glenturret-Auktion.