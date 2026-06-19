Serge verkostet: Zwei aus Bladnoch

Nachdem Serge gestern wegen der Hitzewelle in Frankreich verständlicherweise auf eine Verkostung verzichtet hat, nimmt er sich heute zweier junger Abfüllungen aus der Lowland-Brennerei Bladnoch an, die er als „passend für den Sommer“ bezeichnet. Beides sind Originalabfüllungen, eine davon allerdings ein Bottling für die Quaich Bar in Singapur, daher eher nicht so einfach selbst zu verkosten oder zu bekommen.

Die Wertungen in der Verkostung sind mehr als ok, wie auch unsere kleine Tabelle heute zeigt:

Abfüllung Punkte