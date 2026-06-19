LowlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei aus Bladnoch

Junge Whiskys aus der Lowland-Brennerei, einmal aus dem amerikanischen Rotweinfass, einmal aus dem Oloroso Hogshead

Nachdem Serge gestern wegen der Hitzewelle in Frankreich verständlicherweise auf eine Verkostung verzichtet hat, nimmt er sich heute zweier junger Abfüllungen aus der Lowland-Brennerei Bladnoch an, die er als „passend für den Sommer“ bezeichnet. Beides sind Originalabfüllungen, eine davon allerdings ein Bottling für die Quaich Bar in Singapur, daher eher nicht so einfach selbst zu verkosten oder zu bekommen.

Die Wertungen in der Verkostung sind mehr als ok, wie auch unsere kleine Tabelle heute zeigt:

AbfüllungPunkte

Bladnoch 8 yo ‘American oak red wine’ (46,7%, OB, The Galloway Collection, double cask, 2025)85
Bladnoch 7 yo 2018/2025 (58.8%, OB for Quaich Bar, oloroso hogshead, cask #735, 319 bottles)86
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Umfangreiche Sammlung alter Glenturret Bottlings wird bis Sonntag auf Catawiki versteigert

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -