Whisky im Bild: Das war das THY Whisky Festival 2026 (43 kommentierte Bilder)

Am letzten Samstag fand schon zum dritten Mal auf dem Bauernhof der THY Distillery im Norden Dänemarks das THY Whisky Festival statt – eine trotz der fast 600 Teilnehmer persönliche und völlig von Hektik befreite Veranstaltung, bei der neben den Whiskys aus THY auch andere nordische Destillerien (und lokale Brauereien) ihren großen Auftritt hatten.

Wir von Whiskyexperts waren auch dieses Jahr beim restlos ausverkauften Festival dabei und haben Ihnen jede Menge kommentierte Bilder von dort mitgebracht – und wenn Ihnen diese Fotostrecke Lust darauf macht, im nächsten Jahr mit dabei zu sein: Festivaltickets für 2027 gibt es jetzt schon auf der Webseite von THY.