Die Destillerie Lantenhammer hat gemeinsam mit dem Künstler Sebastian Krüger eine limtierte Box mit vier Whiskys herausgebracht, die vor allem aber nicht nur Musikfans gefallen könnte: Auf vier Flaschen zu je 350ml sind die Portraits von Keith Richards, Amy Winehouse und Slash abgebildet, ergänzt mit einem Selbstbildnis des Künstlers auf Flasche vier.

Ab Juli gibt es die insgesamt 300 Boxen im gut sortierten Fachhandel und in der Brennerei sowie in deren Webshop – die Infos dazu jetzt schon bei uns:

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KUNST TRIFFT WHISKY: Sebastian Krüger und LANTENHAMMER präsentieren die exklusive „Music Edition“

Vier außergewöhnliche Single Malt Whiskys. Vier ikonische Kunstwerke. Nur 300 Exponate weltweit.

Hausham, Juni 2026 – Mit der neuen „Music Edition“ präsentieren der international renommierte Künstler Sebastian Krüger und die LANTENHAMMER Destillerie ihre erste gemeinsame Sammlercollection. Die auf lediglich 300 Exemplare limitierte Collector’s Box vereint vier exklusive Single Malt Whiskys á 350-ml auf denen die ikonischen Portraits von Keith Richards, Amy Winehouse und Slash abgebildet sind. Vervollständigt wird das Kunstwerk mit einer exklusiven Einzelfassabfüllung, die das Selbstporträt von Sebastian Krüger ziert und ausschließlich Bestandteil dieser Collection ist.

Die „Music Edition“ verbindet die außergewöhnliche Destillierkunst der LANTENHAMMER Destillerie mit der unverwechselbaren Bildsprache eines der weltweit bekanntesten Künstler unserer Zeit. Entstanden ist eine Edition für Whisky-Liebhaber, Kunstsammler und Kenner exklusiver Raritäten.

Vier Persönlichkeiten. Vier Charaktere. Vier außergewöhnliche Whiskys.

Jede Edition beinhaltet einen Single Malt Whisky in Fassstärke und wurde sorgfältig ausgewählt, um den Charakter der dargestellten Persönlichkeit geschmacklich widerzuspiegeln

Die Keith Richards Edition enthält einen acht Jahre gereiften Single Malt Whisky aus einem ehemaligen Pedro-Ximénez- Sherry Cask mit 46,8 % Vol. Angenehm fruchtig, charakterstark und mit eleganter Tiefe verkörpert er die zeitlose Authentizität der Rocklegende.

Für die Slash Edition wurde ein fünf Jahre gereifter Single Malt ausgewählt, der in Ex-Bourbon-Fässern reifte und mit 51,2 % Vol. abgefüllt wurde. Feine Vanillenoten, eine angenehme Milde und kraftvolle Struktur verleihen ihm seinen unverwechselbaren Charakter.

Die Amy Winehouse Edition vereint einen vier Jahre gereiften Single Malt Whisky mit einer außergewöhnlichen Reifung in einem über 40 Jahre alten Gautier-Twany-Portweinfass. Rosinen, Trockenfrüchte und feinwürzige Noten, umspielt von kräftigen Rauchnoten, schaffen ein ebenso ausdrucksstarkes wie emotionales Geschmackserlebnis.

Für die Sebastian Krüger Edition wurde ein vier Jahre gereifter rauchiger Single Malt Whisky ausgewählt, der in einem ehemaligen Brandyfass reifte, das mit Zwetschgenbrand vorbelegt war. Getrocknete Dattel-, dunkle Beeren- und intensive Rauchnoten verleihen dieser Edition ihren unverwechselbaren Charakter.

Exklusive Edelmetallverschlüsse als Hommage an die Ikonen

Jede Edition wird durch einen eigens entwickelten hochwertigen Altsilberverschluss vollendet, der die Persönlichkeit des jeweiligen Motivs symbolisiert.

Die Keith-Richards-Edition trägt eine filigrane Gitarre, die Slash-Edition seinen legendären Zylinderhut, die Amy-Winehouse-Edition ein klassisches Bühnenmikrofon und die Sebastian- Krüger-Edition eine Künstlerpalette.

Diese exklusiv handgefertigten Sammlerelemente verleihen jeder Edition eine zusätzliche haptische und künstlerische Dimension und machen sie zu weit mehr als einer außergewöhnlichen Whisky-Abfüllung.

Jede Collector Box ist ein Unikat

Die Exklusivität der „Music Edition“ endet nicht bei den Whiskys selbst. Jede der lediglich 300 Collector Boxen wurde individuell gestaltet und mit dem charakteristischen Konterfei von Sebastian Krüger veredelt.

Durch expressive Farbkompositionen, markante Pinselstriche wird jede Box zu einem eigenständigen Kunstwerk. Keine Box gleicht der anderen – jede Collection ist ein Unikat.

Die Verbindung aus vier limitierten Single Malt Whiskys, exklusiven Metallverschlüssen und einer individuell gestalteten Collector Box verleiht der „Music Edition“ eine außergewöhnliche Stellung im internationalen Luxus- und Sammlermarkt.

„Mit der Music Edition wollten wir etwas schaffen, das Menschen nicht nur genießen, sondern dauerhaft wertschätzen. Kunst und Whisky teilen viele Gemeinsamkeiten: Persönlichkeit, Reife und die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen“,

erklärt Sebastian Krüger.

Auch für die LANTENHAMMER Destillerie markiert die Kooperation einen besonderen Meilenstein.

„Diese Collection verbindet zwei Formen gelebter Handwerkskunst. Gemeinsam mit Sebastian Krüger ist eine Edition entstanden, die unsere Leidenschaft für Qualität, Authentizität und Individualität auf einzigartige Weise sichtbar macht“,

erklärt Tobias Maier, Geschäftsführer der LANTENHAMMER Destillerie.

Die Sebastian Krüger Sammlercollection umfasst vier exklusive Single Malt Whiskys à 350 ml und wird ab Juli 2026 ausschließlich über ausgewählte handverlesene Fachhändler, in der LANTENHAMMER Destillerie in Hausham, sowie im LANTENHAMMER Webshop erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 599,90 Euro.

Aufgrund der streng limitierten Auflage von nur 300 Exemplaren werden ab sofort Vorbestellungen entgegengenommen.

Mit ihrer außergewöhnlichen Verbindung aus Kunst, Handwerk und Sammlerwert positioniert sich die „Music Edition“ als exklusive Collector’s Collection für Whisky-Liebhaber, Kunstsammler und alle, die das Besondere suchen.

Vier außergewöhnliche Whiskys. Vier Kunstwerke. Eine exklusive Sammlercollection.

Über Sebastian Krüger

Sebastian Krüger zählt zu den international bekanntesten zeitgenössischen Künstlern Deutschlands. Seine Werke werden weltweit gesammelt und ausgestellt. Bekannt wurde er insbesondere durch seine ausdrucksstarken Porträts von Persönlichkeiten aus Musik, Film und Kultur, die durch ihre einzigartige Dynamik und emotionale Tiefe unverwechselbar sind.

Über die LANTENHAMMER Destillerie

Die LANTENHAMMER Destillerie mit Sitz in Hausham am Schliersee zählt zu den renommiertesten Premium-Destillerien Deutschlands. Seit Generationen entstehen hier in traditioneller Handarbeit außergewöhnliche Destillate, wie Edelbrände, Premiumliqueure, Rum, Gin und Whisky. Qualität, Regionalität und handwerkliche Perfektion bilden die Grundlage der Unternehmensphilosophie.

Weitere Informationen unter www.lantenhammer.de