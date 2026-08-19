Serge verkostet: Dailuaine als Trio

Was gibt es schon groß über die schottische Brennerei Dailuaine zu erzählen?

Sie liegt mitten in der Speyside, und ist umgeben von den vielen weiteren Destillerien in dieser Whisky-Region. Viele, oder gar die Meisten, von ihnen sind bekannter als Dailuaine. Sei es aufgrund ihrer Geschichte, sei es aufgrund ihrer Geschichten. Und auch Serge Valentin kann in der Einleitung zu seiner heutigen Dailuaine-Session auch nur einen zeitgenössischen Stich der Destilleriepläne verweisen, der sich in der WF-Zentrale befinden soll.

Was uns bleibt, ist der Single Malt der Dailuaine Distillery. Drei Indie-Bottlings stellt uns Serge heute vor. Und der Blick auf seine Benotungen zeigt, dass dieses Trio sehr gute bis exzellente Whisky bietet, unabhängig des Alters der jeweilgen Malts:

Abfüllung Punkte

Dailuaine 5 yo 2020/2025 (61%, The Whisky Exchange, Zodiac: Taurus, first-fill Pedro Ximenez, cask # 312947, 489 bottles) 87 Dailuaine 13 yo 2013/2026 (5.1%, Dràm Mor, Portuguese red wine finish, cask #302722, 282 bottles) 84 Dailuaine 23 yo 2002/2025 (57%, The Whisky Blues, 1st fill bourbon barrel, cask #29, 211 bottles) 89