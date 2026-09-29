Diageo bietet Privatkunden das „älteste“ Lagavulin-Fass an

Diageo präsentierte seinen Kunden Anfang des Monats in der Royal Lochnagar Distillery die neueste jährliche Auswahl der „Casks of Distinction“. Das „zwölfte Fass“ der diesjährigen Kollektion, das als Inbegriff von „Seltenheit, Handwerkskunst und dem Charakter der Brennerei“ gilt, ist das älteste Lagavulin-Single-Malt-Fass, das das Unternehmen bislang für den Privatverkauf angeboten hat.

Lagavulin Cask #1069 wurde 1991 zunächst in eine Kombination aus Refill-Fässern aus europäischer und amerikanischer Eiche gefüllt. 2007 wurde der Malt in ein zuvor mit Pedro-Ximénez-Sherry belegtem Hogshead.

Stuart Morrison, Master Blender bei Lagavulin, sagte:

“This is certainly one of the most special Lagavulin casks I have ever experienced. After more than 35 years, it still has remarkable vitality. The PX maturation has added incredible depth without ever overshadowing the distillery’s character. It’s a whisky that reflects decades of patience, careful stewardship and the confidence to let time do what it does best.”

Diageo beschreibt den Lagavulin 1991 als einen Whisky von „bemerkenswerter Fülle“ mit einem „kraftvollen, torfigen Charakter“ sowie Noten von Trockenfrüchten, Lakritz und verkohlter Eiche. Der künftige Eigentümer des Lagavulin 1991 hat die Wahl, den Whisky sofort abfüllen zu lassen oder ihn weiter reifen zu lassen.

Die weiteren elf „Casks of Distinction“, die in diesem Jahr vorgestellt wurden, sind:

Blair Athol 1997 cask number #1491

Clynelish 1990 cask number #4514

Cragganmore 1989 cask number #2503

Glen Ord 1987 cask number #3351

Caol Ila 1984 cask number #5772

Caol Ila 1991 cask number #1010

Talisker 1978 cask number #2824

Talisker 1992 cask number #3228

Linkwood 1993 cask number #13

Port Dundas 1991 cask number #1005

Glenkinchie 1991 cask number #1017

Die Preise für die einzelnen Fässer, die für die „The Twelve by Casks of Distinction“-Reihe ausgewählt wurden, sind auf Anfrage erhältlich.