Malt Whisky Yearbook 2027 erscheint am 1. Oktober 2026

Jedes Jahr aufs Neue! Die neueste Ausgabe des englischsprachigen Malt Whisky Yearbook erscheint auch in diesem Jahr am 1. Oktober. Die Ausgabe für 2027 beinhaltet wieder Portraits von Malt-Whisky-Destillerien auf der ganzen Welt mit aktualisierten Fakten. Für das kommende Jahr wurden die Daten von 1.017 Malt-Brennereien zusammengetragen. Das Yearbook ergänzen Beiträge neue Artikel renommierter Autoren wie Felipe Schrieberg, Stefan van Eycken, Jan Wisniewski, Kristiane Westray und Nick Morgan. Zudem finden sich im Malt Whisky Yearbook 2027 mehr als 200 Tasting Notes, aktuelle Informationen zu Abfüllungen und Websites sowie die neuesten Statistiken und Zahlen und mehr als 500 Farbfotos. Und vieles mehr.

Das Malt Whisky Yearbook 2027 wird bei vielen Fachhändlern und in sehr gut sortierten Buchhandlungen erhältlich sein. Online kann es unter www.maltwhiskyyearbook.com vorbestellt werden. In diesem Jahr kostet es £16.95 plus Porto. Der Versand startet dann am 5. Oktober.