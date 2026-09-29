Spirit of Oak aus Straßberg im Vogtland hat sich unter anderem spezialisiert auf die Whisky-Reifung an speziellen Orten. So reifte beispielsweise sächsischer Whisky aus Kirschau in der Drachenhöhle Syrau im Vogtland. Oder bayrischer Whisky aus Pretzfeld in der Höhle Pottenstein in Oberfranken.

Ein aktuelles Projekt: Seit fünf Jahren reift im oberen Vogtland in der Schaugrube Tannenberg ein vorgelagerter Whisky aus einem Rotweinfass des Weingutes Gussek zusammen mit einer kleinen historischen Topassammlung in einem Fass in ca. 85 m Tiefe. Die limitierte Edition wird am 03. Oktober 2026 feierlich in der Grube Tannenberg an die meisten Anteilsscheininhaber übergeben. Nur 98 nummerierte Flaschen können noch ohne Vorreservierung vergeben werden. Mehr über den Topaswhisky und wie Sie eine dieser Flaschen Sächsischen Single Cask Whiskys erhalten können, erfahren Sie in der folgenden Aussendung von Spirit of Oak:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Topaswhisky – die Kraft eines Edelsteins für mehr Fokus durch Genuss

Gold in Spirituosen ist nichts Neues, Topase aus der Gegend ins Whiskyfass geben, welches in der Grube Tannenberg lagert, war eine spezielle Idee:

Das renommierte Whiskyhandelsunternehmen „Spirit of Oak“ Straßberg ist auf halber Strecke zwischen Berlin und München im schönen Vogtland zu finden. Das Unternehmen mit stilvoller Hausbar hat sich seit 2017 der Leidenschaft für erlesene Tropfen und einzigartige Fassprojekte verschrieben.

Landestypische gereifte Whiskys werden zum Finish an spezielle Lokationen gebracht. Das erste Projekt startete in der Drachenhöhle Syrau (Vogtland) mit sächsischem Whisky aus Kirschau. Viele weitere folgten, zum Beispiel in der Höhle Pottenstein (Oberfranken) mit bayrischem Whisky aus Pretzfeld, in Sachsen-Anhalt mit einem feinen Tropfen der Brennerei Büchner, in Schweden mit 3 Projekten bei Mackmyra und auf Schloss Augustusburg (Sachsen) läuft aktuell das 4. Projekt.

Die Idee des Einlagerns besteht darin, das die Whiskyfässer in Zusammenarbeit mit den Betreibern/Verwaltern von Burgen, Schlössern, Höhlen sowie historischen Gebäuden nicht nur gelagert, sondern auch zusammen vermarktet werden. Als Bonus ist auch ein erhöhtes Besucheraufkommen an den Einlagerungsorten zu beobachten. Ein- & Auslagerung finden meist als kleines Event statt, manchmal sogar mit historischen Kostümen.

Der angeschlossene Whiskyclub wird von Clubchef Robby Klopfer vorzüglich betreut. Die über 400 Mitglieder erwirkten ihre Mitgliedschaft durch den Kauf von mindestens einem Anteilsschein eines Fassprojekts und können sich auf Clubabende in der Hausbar freuen.

Vor 5 Jahren startete das bisher außergewöhnlichste Projekt. In der Schaugrube Tannenberg (im oberen Vogtland) wurde ein vorgelagerter Whisky aus einem Rotweinfass des Weingutes Gussek zusammen mit einer kleinen historischen Topassammlung in einem Fass in ca. 85 m Tiefe eingelagert. Topase sind auch in den britischen Kronjuwelen zu finden.

In der St. Edwards-Krone befinden sich zum Beispiel 37 weiße Topase. Sicher nicht nur aus dem Grund, dass ein weißer Topas bei entsprechendem Schliff glitzert, wie ein Diamant.

Dem Topas werden viele besondere Eigenschaften zugeschrieben:

Man bringt ihn mit Stärke, Mut und Schutz in Verbindung und er soll für Klarheit, Lebensfreude und innere Stärke sorgen. Der Topas kann negative Energien abschirmen und die emotionale Resilienz stärken. Er fördert angeblich die emotionale Balance und unterstützt positive Lebensentscheidungen ebenso wie emotionale und körperliche Regeneration.

Unabhängig davon ob man dem Glauben schenkt oder nicht, nach 5 Jahren Finish mit den Topasen ist ein feiner außergewöhnlicher Whisky entstanden. Die limitierte Edition wird am 03. Oktober 2026 feierlich in der Grube Tannenberg an die meisten Anteilsscheininhaber übergeben. Nur 98 nummerierte Flaschen können noch ohne Vorreservierung vergeben werden. Unter www.spiritofoak.de sind sie unter Deutsche Whiskys für 110 Euro/500ml zu finden.

Wer etwas Geduld und Risikofreude mitbringt, kann dort einen Anteilsschein für den „Schneckensteiner Whisky“ erwerben, der ebenfalls für 110 Euro/500 ml am Nationalfeiertag an gleicher Stelle eingelagert wird.