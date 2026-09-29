Die 8-Door Distillery, Schottlands nördlichste Festlandbrennerei, veröffentlicht unter ihrer Marke Seven Sons als Independent Bottler und Whisky-Kreateur sowohl Blends als auch Single Malts und Grains. Den Markte in Deutschland erreicht jetzt über Haromex als Germany Exclusive ein 12 Jahre alter Royal Brackla, der den Abschluss seiner Reifezeit in einem Palo Cortado Sherry Fass genoss. Mit 57,1% in Fassstärke, ohne Färbung oder Kühlfiltrierung abgefüllt, sind die 74 Flaschen aus dem Octave Fass jetzt im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Mehr in der Aussendung, die wir von Haromex erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Haromex präsentiert Seven Sons 12 YO Palo Cortado Finish Germany Exclusive Single Malt Whisky

Das erste Projekt seiner Art für den deutschen Markt. Die Marke Seven Sons der 8-Door Distillery tritt sowohl als Blender und unabhängiger Abfüller auf. Mit diesem Single Cask tritt zweiteres in Erscheinung.

Abgefüllt wurde ein Royal Brackla, welcher zuvor in einem eher selten anzutreffenden Palo Cortado Sherry Fass, für 11 Monate gefinished wurde. Diese Stilistik des Sherrys ist entweder etwas für echte Sherry Enthusiasten oder ein echtes Erlebnis für Neulinge der Materie. Fest steht, der Sherry bringt hier sein ganzes Aroma ein und sorgt genussvolle Höhepunkte.

Wie bei Seven Sons, respektive 8-Doors, üblich, ist dieser Whisky weder Kältefiltriert noch gefärbt – alles 100% ehrliches Handwerk. Die 57,1% verraten, dass es sich um eine Fassstarke Abfüllung handelt.

Lediglich 74 Flaschen sind aus dem Octave Fass am Ende herausgekommen – eine echte Rarität.

Tasting Notes

Nase: Orangenblüte, Aprikose, Vanille, Crème Caramel und Eiche.

Gaumen: Mandarine, säuerliche Quitte, Ingwer, Chicorée, Haselnuss und Muskatnuss.

Abgang: Mittel bis lang, mit einer sanften, trockenen Eichennote und anhaltenden Zitrusaromen.

Ab sofort beginnt die Schatzsuche im gut sortierten Fachhandel!