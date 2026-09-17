Sechs neue Islay-Whiskys von Murray McDavid und drei neue Octaves von Duncan Taylor – jetzt über Kirsch Import in Deutschland

Auch am Donnerstag ist Zeit für Neuvorstellungen: 9 Neuheiten von Kirsch Import haben wir heute für Sie – alle Bottlings sollten in Kürze bei Ihrem Händler erhältlich sein. Von Murray McDavid sind es sechs Islay Malts – und dazu gibt es drei neue Octave Single Malts von Duncan Taylor.

Untenstehend haben wir alle Infos für Sie übersichtlich zusammengefasst

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Back to Islay: Murray McDavid feiern ihre Ursprünge

Vor 32 Jahren wurde Murray McDavid auf Islay gegründet. Die Idee: herausragenden Whisky durch besondere Fassreifungen weiterzuentwickeln. Heute sitzt der unabhängige Abfüller in der Speyside, doch die Insel bleibt Teil seiner DNA. Zum Geburtstag kehrt Murray McDavid nun mit sechs Islay Single Malts zu seinen Wurzeln zurück.

Das Islay Exclusive Release zeigt, wie unterschiedlich Islay sein kann und wie Murray McDavids „Art of Maturation“ den Charakter der Insulaner verfeinert. Der Ardbeg 2008/2024 reifte 17 Jahre im Oloroso Sherry Butt und verbindet kräftigen Torfrauch mit Orangenzeste, gewürzten Johannisbeeren und süßem Hickoryholz.

Der Bunnahabhain Mòine 2007/2026 (Mòine ist Gälisch für „Torf“ und steht für Torfwhiskys, die von den Ursprüngen der Brennerei inspiriert sind) erhielt ein Finish im Amontillado Sherry Octave – für eine Kombination aus Toffee-Krokant, Aprikose und Küstenrauch. Noch mehr Zeit bekam der Leapfrog 1992/2026: 33 Jahre im Bourbon Barrel lassen einen komplexen Dram entstehen, der auf Zitronenschale, Birnenbonbons und öligen Torf setzt.

Jünger, aber nicht weniger charakterstark: Im Bunnahabhain Mòine 2020/2026 trifft frischer Rauch auf gebackene Orange, Ingwerkuchen und rosa Pfeffer, während der Caol Ila 2014/2026 nach Finish im Madeira Barrique geschmorte Äpfel mit Marmelade, gegrilltem Pfirsich und salzigem Torf paart. Der Leapfrog 2011 schließlich zeigt sich nach 14 Jahren im Bourbon Barrel mit kraftvollen Noten von Birne, gesalzener Butter, cremiger Zitrusfrucht und öligem Rauch.

Ardbeg 2008/2026 – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky Mission Gold – Islay Exclusive Release

17 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay Fasstyp: Oloroso Sherry Butt Fassnr.: 5038A

149 Flaschen (weltweit) 57,2% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert Nicht gefärbt

Bunnahabhain Mòine 2007/2026 – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky Mission Gold – Islay Exclusive Release

18 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Amontillado Sherry Octave (Finish) Fassnr.: 2510049

89 Flaschen (weltweit) 45,6% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert Nicht gefärbt

Leapfrog 1922/2026 – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky Mission Gold – Islay Exclusive Release

33 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay Fasstyp: Bourbon Barrel Fassnr.: 4406784

243 Flaschen (weltweit) 50,3% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert Nicht gefärbt

Bunnahabhain Mòine 2020/2026 – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky Benchmark – Islay Exclusive Release

5 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oloroso Sherry Butt (Finish) Fassnr.: 2530043

383 Flaschen (weltweit) 56,8% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert Nicht gefärbt

Caol Ila 2014/2026 – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky Benchmark – Islay Exclusive Release

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Madeira Wine Barrique (Finish) Fassnr.: 2100638

281 Flaschen (weltweit) 56,5% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert Nicht gefärbt

Leapfrog 2011/2026 – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky Benchmark – Islay Exclusive Release

14 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay Fasstyp: Bourbon Barrel Fassnr.: 875289

223 Flaschen (weltweit) 55,3% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert Nicht gefärbt

Islay & Sherry Octave Singles: Duncan Taylor liefert Nachschub

Drei neue Single Casks aus einer der weltweit größten Whiskysammlungen bringen Abwechslung für Rauch- und Sherry-Fans. Mit dabei: ein rätselhafter Islay-Malt und The Octave – Whiskys, denen Duncan Taylor in kleinen Sherry-Oktav-Fässern ein mehrmonatiges Finish mit besonders intensivem Holzkontakt gönnt.

Der Islay Single Malt 2008/2026 reifte 17 Jahre und kommt mit kräftigen 54,6% vol. Cask Strength ins Glas. Nur 333 Flaschen wurden aus Fass #11898 abgefüllt – exklusiv für Kirsch-Kunden. Kenner entnehmen dem Etikett mit Illustration des Dunyvaig Castle einen Hinweis auf die Herkunft des Insulaners.

Im unabhängigen Abfüllungsmarkt eher selten anzutreffen ist der Royal Brackla 2017/2026. Nach seiner Hauptreifung wurde er im Pedro Ximénez Sherry Octave veredelt. Der Effekt? Kräftige Sherry-Einflüsse unterstreichen den fruchtig-feinen Highland-Malt.

Auch der Glen Spey 2015/2026 verbrachte sein Finish im PX Octave. 92 Flaschen des seltenen Single Malts machen ihn zu einer spannenden, elegant-fruchtigen Ergänzung für Speyside-Freunde.

Islay Single Malt 2008/2026

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest.: 2008

Abgef.: 2026

Herkunft: Schottland, Islay Fasstyp: Oak Cask Fassnr.: 11898

333 Flaschen

54,6% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert Nicht gefärbt

Royal Brackla 2017/2026

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky The Octave

8 Jahre

Dest.: 02/10/2017 Abgef.: 21/07/2026

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Octave Cask (Finish) Fassnr.: 9351405

90 Flaschen

53,7% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert Nicht gefärbt

Glen Spey 2015/2026

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky The Octave

10 Jahre

Dest.: 04/11/2015 Abgef.: 21/07/2026

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Octave Cask (Finish) Fassnr.: 11052464

92 Flaschen

53,9% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert Nicht gefärbt