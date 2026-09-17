Einige unserer Leser werden nicht nur die Whisky Live Germany in Hamburg im Oktober besuchen, sondern auch die Whisky Live Paris, die Ende September stattfindet. Dort wird auch Kavalan wieder vertreten sein, wie man uns für Sie hat wissen lassen, und zwar mit verschiedenen Solists und Peatists, darunter auch eine exklusive Abfüllung, die es nur auf der Messe in Paris geben wird. Und es gibt auch zwei Kavalan Masterclasses – Termine ebenfalls im Text

Hier die deutschsprachige Info, die uns dazu erreicht hat:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Kavalan und La Maison du Whisky präsentieren exklusive Single-Cask-Selektionen auf der Whisky Live Paris 2026

Ein Jahr der Meilensteine: Kavalan feiert 20 Jahre Destillierkunst und LMDW sein 70-jähriges Jubiläum

TAIPEI, 17. September 2026 /PRNewswire/ — Kavalan kehrt auf die Whisky Live Paris 2026 zurück, Europas führende Spirituosenmesse, in einem Jahr der Meilensteine sowohl für Kavalan als auch für seinen langjährigen französischen Partner La Maison du Whisky (LMDW). Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums seit der Destillation der ersten Spirituose und des 70-jährigen Bestehens von LMDW werden im Rahmen diser Partnerschaft im LMDW-Katalog 2027 fünf Kavalan-Single-Cask-Selektionen präsentiert, zusammen mit einer exklusiven Auflage für die „Whisky Live Paris“.

Kavalan Single-Cask-Auswahl bei La Maison du Whisky

Der LMDW-Katalog 2027:

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Peatist ex-Bourbon Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Peated Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Die fünf Selektionen werden unter dem Motto The Anthologists vorgestellt, dem Thema des LMDW-Katalogs 2027. Ihre Etiketten sind von natürlichen Texturen und abstrakter Kunst inspiriert und verbinden organische Formen mit einer raffinierten Ästhetik, um den unverwechselbaren Charakter jeder Selektion widerzuspiegeln.

Exklusiv auf der Whisky Live Paris:

Kavalan Solist Peated Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Thierry Bénitah, Vorstandsvorsitzender und CEO von La Maison du Whisky, sagte:

„2026 ist sowohl für Kavalan als auch für La Maison du Whisky ein bedeutendes Jahr, und wir freuen uns sehr, diese Meilensteine mit einem Partner zu feiern, der unseren Weg seit mehr als einem Jahrzehnt begleitet. Kavalan hat sich stets dafür eingesetzt, die Möglichkeiten des taiwanesischen Whiskys auszuloten. LMDW hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, diese Reise mit Whisky-Liebhabern in Frankreich und in den von LMDW betreuten Märkten zu teilen. Wir schätzen ihre Leidenschaft, ihr Fachwissen und ihre langjährige Unterstützung sehr und freuen uns darauf, den Geist Taiwans auch weiterhin Whisky-Liebhabern auf der ganzen Welt näherzubringen.“ YT Lee, Vorsitzender der King Car Group

Der Kavalan-Stand auf der „Whisky Live Paris 2026″ wird die Atmosphäre der Kavalan- Lagerhäuser in Taiwan nachbilden. Inspiriert von den Fasslagern der Brennerei lädt die immersive Kulisse die Besucher dazu ein, die Welt zu erleben, in der Kavalan-Whisky reift, und dabei die Whiskys selbst zu entdecken und zu probieren.

„Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums von La Maison du Whisky freuen wir uns, diese langjährige Zusammenarbeit mit Kavalan fortzusetzen. Die diesjährigen Auswahlstücke sind Teil unserer ‚2027 Creations Collection – The Anthologists‘, mit der wir unsere Rolle als Kurator außergewöhnlicher Spirituosen feiern, und wir freuen uns sehr, diese neuesten Single Casks mit Whisky-Liebhabern in ganz Europa und auf der Whisky Live Paris zu teilen.“

Kavalan auf der Whisky Live Paris 2026

Termine: 26. bis 28. September 2026

Veranstaltungsort: La Grande Halle de la Villette

Kavalan-Stand: Nr. 85

Kavalan-Master Classes: