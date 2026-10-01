Eine Reise wert: Kavalan Whisky Dining Experience am 14. November 2026 im Europa-Park Rust

Ein Abend, der Besonderes verspricht: David Chen, Global Brand Ambassador von Kavalan aus Taiwan, und Silvia Engelhardt, Brand Ambassador DACH aus Deutschland führen durch ein exklusives Tasting der Abfüllungen der taiwanesischen Brennerei, die Jahr für Jahr weltweit höchste Auszeichnungen für ihre Whiskys einheimst. Dazu gibt es ein 4-Gang- Menü, das auf ausgewählte Whiskys der Destillerie abgestimmt wurde.

Für Gäste der Kavalan Whisky Dining Experience gibt es auch ein Übernachtungs-Arrangement im Hotel Colosseo im Europa-Park zum Sonderpreis.

Alles über die Veranstaltung am 14. November und die Anmeldemöglichkeit finden Sie hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Kavalan Whisky Dining Experience am 14. November 2026 im Europa-Park

Exklusiver Genussabend mit taiwanesischem Premium-Whisky und einem eigens abgestimmten 4-Gang-Menü

Düsseldorf/Rust, [30.0G.2026] – Am 14. November 2026 lädt die King Car Germany GmbH in Kooperation mit ihrem deutschen Vertriebspartner, der Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH C Co. KG aus Meckenheim, und dem Europa-Park in Rust zur exklusiven Kavalan Whisky Dining Experience ein.

Die Gäste erwartet ein besonderer Abend, bei dem kulinarischer Genuss und die Welt des taiwanesischen Whiskys miteinander verbunden werden. Im Mittelpunkt steht ein 4-Gang- Menü, das speziell auf ausgewählte Whiskys der renommierten Kavalan Brennerei aus Taiwan abgestimmt ist. Die Kombination aus hochwertiger Küche und charaktervollen Whiskys verspricht ein Genusserlebnis für alle Sinne.

Neben der kulinarischen Begleitung erfahren die Gäste Wissenswertes und Unterhaltsames über die Geschichte und Entwicklung der Kavalan Destillerie. Persönliche Anekdoten sowie Einblicke in die Menschen und Köpfe hinter der Marke machen den Abend zu einer Reise in die faszinierende Welt des taiwanesischen Whiskys.

Durch die Veranstaltung führen David Chen, Global Brand Ambassador von Kavalan aus Taiwan, und Silvia Engelhardt, Brand Ambassador DACH aus Deutschland. Gemeinsam vermitteln sie Hintergrundwissen zur Destillerie, den besonderen Herstellungsverfahren und den verschiedenen Facetten der Kavalan Whiskys.

Exklusives Übernachtungsangebot im Hotel Colosseo

Für die Gäste der Kavalan Whisky Dining Experience steht zudem ein exklusives Übernachtungs-Arrangement im Hotel Colosseo im Europa-Park zu einem Sonderpreis zur Verfügung. Die Buchung ist unter dem Stichwort „Kavalan Whisky Dining Experience“ direkt über den Europa-Park möglich.

Tickets und weitere Informationen

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Tickets für die Kavalan Whisky Dining Experience sind auf der Website des Europa-Park erhältlich:

https://www.europapark.de/de/events/kavalan-whisky-dining-experience

Veranstaltungsdatum: 14. November 2026, 18:30 (Einlass) Beginn: 19:00 Uhr

Veranstaltungsort: Europa-Park, Rust, Restaurant Tre Krønen (Hotel Krønasår)

Symbolbild