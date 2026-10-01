Vorverkauf zur Whisky Fair Rhein Ruhr 2027 startet!

Es gibt Whiskymessen, wo allein schon die Location ein ausreichender Grund wäre, um dort dabei zu sein. Die Whisky Fair Rhein Ruhr ist so eine Messe, aber sie bietet natürlich Jahr für Jahr viel mehr als nur das tolle Ambiente vor der und um die Classic Remise in Düsseldorf. Nächstes Jahr findet sie am 10. und 11. April statt – und für Schnellentschlossene gibt es ab sofort die Karten im Vorverkauf.

Wie Sie an die Karten kommen und mehr über die Whisky Fair Rhein Ruhr 2027 hat uns der Veranstalter, die Rolf Kaspar GmbH, für Sie übermittelt:

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Whisky Fair Rhein Ruhr 2027 – Die Whisky-Messe für Genießer in Düsseldorf

Die faszinierende Whisky-Welt ist wieder 2027 zu Gast in Düsseldorf: Am 10. April 2027 & 11. April 2027. Bei der Whisky Fair Rhein-Ruhr 2027 stellt eine erlesene Auswahl an Importeuren, unabhängigen Abfüllern und Destillerien ihre Produkte vor und lädt zum Probieren und Genießen ein. Bewährter Tradition folgend, findet die Whisky-Messe erneut in der Classic Remise mit ihrem Ambiente historischer Industriekultur, im Düsseldorfer Süden statt.

ACHTUNG : Der Vorverkauf zur Whiskyfair-RheinRuhr 2027 ist HIER möglich oder alternativ HIER (Ausdruck für zu Hause oder digital auf das Handy !) !

Wichtig: Selbstverständlich erhalten Sie noch Tickets an der Tageskasse vor Ort in Düsseldorf !

Neben der fachmännischen Beratung rund um edle Single Malts können sich Besucher auf Whisky-Tastings mit Branchenexperten sowie auf ein hochwertiges kulinarisches Angebot freuen. Wir haben auch 2027 einen Wassersponsor, der uns sehr freundlich unterstützt – vielen Dank an dieser Stelle an die Haaner Felsenquelle.

Das erwartet Sie auf der Whisky Fair Rhein-Ruhr 2027 in Düsseldorf

Whisky aus der ganzen Welt – von Schottland über Deutschland bis Neuseeland

Kompetente Beratung und Tastings mit Experten der Branche

Importeure, Destillerien und unabhängige Abfüller

Proben kosten an den Ständen ab 1,- €

Catering – „Futterflotte“ !

Garderobenservice

Impressionen von der Whisky Fair Rhein Ruhr 2026 – Bilder von Whiskyexperts.net: